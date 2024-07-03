Σε νέα προκλητική δήλωση για την εισβολή στην Κύπρο προχώρησε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Οπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης ο Γκιουλέρ μεταξύ άλλων είπε, ότι θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την «ειρηνευτική επιχείρηση».

Πηγή: skai.gr

