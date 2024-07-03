Η αστυνομία της Κένυας λέει ότι περισσότεροι από 270 συνελήφθησαν για εγκληματικές πράξεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της Τρίτης.

#BREAKING Kenya police say over 270 arrested for criminal acts during Tuesday protests pic.twitter.com/VqT0saJHTv July 3, 2024

Πέτρες, δακρυγόνα, λεηλασίες: στην πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι, το κάλεσμα για διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του προέδρου Ρούτο, στο πλαίσιο ενός κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις και επεισόδια.

Διαδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν επίσης σε άλλες πόλεις (Μομπάσα, Κισούμου, Νακούρου…). Στη Μομπάσα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και τουλάχιστον ένα κατάστημα λεηλατήθηκε, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κενυατική τηλεόραση.

Riot police fired tear gas grenades and charged at stone-throwing protesters in downtown Nairobi and across Kenya in the most widespread unrest since at least two dozen protesters died in clashes a week ago https://t.co/7HVeyk8cql pic.twitter.com/sqhTiVnRFl — Reuters (@Reuters) July 2, 2024

Η Κένυα συγκλονίζεται εδώ και δύο εβδομάδες από ένα κύμα διαμαρτυρίας, το οποίο πυροδότησε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024-2025, που προέβλεπε την επιβολή νέων φόρων, παγιώνοντας μια ευρύτερη δυσαρέσκεια σε βάρος του Ουίλιαμ Ρούτο, του προέδρου που εξελέγη το 2022.

Οι κινητοποιήσεις του κινήματος, που δεν έχει έναν πραγματικό ηγέτη και οργάνωση, σηματοδοτήθηκαν την 25η Ιουνίου από ένα λουτρό αίματος, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ με αληθινές σφαίρες εναντίον του πλήθος που είχε εφορμήσει εναντίον του κοινοβουλίου.

Anti-government protester shot by police in Nairobi pic.twitter.com/4AnIRRngJM — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) July 2, 2024

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την πρώτη διαδήλωση της 18ης Ιουνίου, εκ των οποίων τουλάχιστον 22 την 25η Ιουνίου, σύμφωνα με την επίσημη αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων (KNHCR). Από την πλευρά του, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) έκανε λόγο για 31 νεκρούς την 25η Ιουνίου. Οι αρχές έχουν δώσει έναν απολογισμό 19 νεκρών, χωρίς να διευκρινίζουν την ημερομηνία.

Παρά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο της χώρας ότι θα αποσύρει το σχέδιο του προϋπολογισμού, οι εκκλήσεις για κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, όμως η ανταπόκριση ποίκιλε, ιδίως από τη «Γενιά Ζ» (τους νέους που γεννήθηκαν μετά το 1997), οι οποίοι βρίσκονταν στην καρδιά του κινήματος.

Όπως την περασμένη Πέμπτη, το ειρηνικό πλήθος των πρώτων διαδηλώσεων έδωσε θέση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στην επιχειρηματική συνοικία του Ναϊρόμπι, σε ομάδες νεαρών ατόμων που πετούσαν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι οποίες απάντησαν με τη ρίψη δακρυγόνων.

Στη συνοικία, πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά, όμως το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τις λεηλασίες.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Κακοποιά στοιχεία διείσδυσαν», δήλωσε η Χανίφα Αντάν, ένα από τα πρόσωπα του κινήματος διαμαρτυρίας, σε ένα μήνυμα στο Χ.

Σε μια συμβολική ενέργεια, διαδηλωτές τοποθέτησαν φέρετρα στην κεντρική λεωφόρο της επιχειρηματικής συνοικίας, τα οποία σύντομα απομάκρυνε η αστυνομία.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν και άλλους οδικούς άξονες, με την αστυνομία να απομακρύνει το πλήθος κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.

Οι κινητοποιήσεις καταγγέλλουν τη δημοσιονομική πολιτική του προέδρου, όπως επίσης την αιματηρή καταστολή του κινήματος.

«Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους αθώους Κενυάτες που σκοτώθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων», δήλωσε η Μάριλιν Ουανγκούι, μια διαδηλώτρια 24 ετών στο Νακούρου, η οποία κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Ο Ρούτο πρέπει να φύγει».

