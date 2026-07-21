Email των Χούθι στις ναυτιλιακές - «Αποφύγετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας»

Οι Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή εκφορτώνουν εμπορεύματα σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι όσα πλοία αγνοήσουν την οδηγία ενδέχεται να γίνουν στόχος επιθέσεων.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στις 20 Ιουλίου σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες και περιήλθε σε γνώση του Reuters, οι Χούθι αναφέρουν ότι «απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν φορτία σε οποιοδήποτε λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας».

«Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στην εταιρεία σας να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια και προσοχή σε όλες τις δραστηριότητές της», αναφέρεται στο μήνυμα.

Παράλληλα, οι αντάρτες προειδοποιούν ότι οποιοδήποτε πλοίο παραβιάσει την οδηγία θα εκτεθεί σε κυρώσεις και «ενδέχεται να αποτελέσει στόχο σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης».

Το μήνυμα εστάλη από το Humanitarian Operations Coordination Center (HOCC) των Χούθι, με έδρα τη Σαναά.

Την Κυριακή, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι ανακοίνωσαν την έναρξη εφαρμογής «ναυτικού αποκλεισμού» κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η κυβέρνηση του Ριάντ καταδίκασε την απόφαση, τονίζοντας ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πλοίων της, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, καθώς και σημαντικά τμήματα της χώρας από τον Σεπτέμβριο του 2014.



Πηγή: skai.gr

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