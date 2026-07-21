Οι δανικές αρχές εξέδωσαν οδηγίες προς τους τουρίστες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν αν συναντήσουν λύκο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Συνιστούν να παραμείνουν ψύχραιμοι, να σταθούν ακίνητοι, να διατηρήσουν οπτική επαφή με το ζώο και, σε περίπτωση επίθεσης, να προβάλλουν τη μέγιστη δυνατή αντίσταση.

Μείνει ακίνητος αν τον δεις μπροστά σου

Ύστερα από απουσία σχεδόν 200 ετών, οι λύκοι επέστρεψαν στη Δανία το 2012. Σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 49 λύκοι ζουν στη χερσόνησο της Γιουτλάνδης.

Παρότι οι λύκοι σπάνια πλησιάζουν ανθρώπους, στις αρχές του 2026 παρατηρήθηκαν νεαροί λύκοι να πλησιάζουν επισκέπτες στην περιοχή του Όκσμπολ, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Ο δήμος Βάρντε και ο τουριστικός οργανισμός Visit Vesterhavet διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια στα δανικά, αγγλικά και γερμανικά σε εξοχικές κατοικίες, κάμπινγκ και τουριστικά γραφεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όσοι βρεθούν μπροστά σε έναν λύκο πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι και ακίνητοι, να τον κοιτάζουν στα μάτια και, εφόσον είναι ασφαλές, να βγάλουν μια φωτογραφία. Αν το ζώο δεν απομακρυνθεί, καλούνται να φωνάξουν, να χτυπήσουν παλαμάκια και να κουνήσουν τα χέρια τους, χωρίς να γυρίσουν την πλάτη ή να προσπαθήσουν να φύγουν τρέχοντας. Οι αρχές επισημαίνουν ότι το άμεσο βλέμμα προς τον λύκο δείχνει κυριαρχία.

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί καμία επίθεση λύκου σε άνθρωπο στη Δανία, οι οδηγίες αναφέρουν ότι, σε μια τέτοια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, το άτομο θα πρέπει να αντισταθεί με κάθε διαθέσιμο μέσο, χτυπώντας και κλωτσώντας το ζώο ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αμβλύ αντικείμενο.

Επιπλέον, οι αρχές συστήνουν τα παιδιά κάτω των 10 ετών να συνοδεύονται από ενήλικα όταν κινούνται στην περιοχή του Όκσμπολ.

Οι λύκοι αποτελούσαν μέρος της πανίδας της Δανίας εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς τα αρχαιότερα οστά λύκου που έχουν βρεθεί στη χώρα χρονολογούνται πριν από 13.000 χρόνια. Ωστόσο, μετά τη θανάτωση του τελευταίου λύκου το 1813, το είδος εξαφανίστηκε μέχρι την επανεμφάνισή του τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η επιστροφή τους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τον Απρίλιο, δύο πόνι σκοτώθηκαν από λύκους μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, ενώ λίγο αργότερα τέσσερις βουλευτές του ακροδεξιού Δανικού Λαϊκού Κόμματος καταγγέλθηκαν στην αστυνομία επειδή κοινοποίησαν ανάρτηση στο Facebook που καλούσε τους πολίτες να «πυροβολήσουν τον λύκο».

Ο καθηγητής Οικολογίας Άγριας Ζωής του Πανεπιστημίου του Άαρχους, Πέτερ Σούντε, εξήγησε ότι τουλάχιστον δύο νεαροί λύκοι παρουσίασαν ασυνήθιστα μικρή απόσταση διαφυγής από τους ανθρώπους στην περιοχή του Όκσμπολ κατά τον χειμώνα και την άνοιξη του 2026. Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά αυτή συνήθως εμφανίζεται όταν τα νεαρά ζώα εξοικειώνονται υπερβολικά με την ανθρώπινη παρουσία.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι τουρίστες, χωρίς να το γνωρίζουν, ενδέχεται να συνέβαλαν σε αυτή τη συμπεριφορά, πλησιάζοντας τους λύκους ή αφήνοντας τροφή που τους προσελκύει. Για τον λόγο αυτό υπογράμμισε ότι όσοι ζουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου υπάρχουν λύκοι δεν πρέπει να τους πλησιάζουν ούτε να αφήνουν τροφή που μπορεί να τους προσελκύσει.

Η αναπληρώτρια δήμαρχος του Βάρντε, Σάντι Έις Ραβν, δήλωσε ότι η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν αν συναντήσουν έναν λύκο στο φυσικό του περιβάλλον.



Πηγή: skai.gr

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