Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου, με την κίνηση στα οδικά δίκτυα της Αττικής να χτυπά «κόκκινο» αυτή την ώρα, απόγευμα Παρασκευής.

Η μαζική φυγή των εκδρομέων προς την περιφέρεια και τα λιμάνια, σε συνδυασμό με την καθιερωμένη μετακίνηση του Σαββατοκύριακου -κυρίως προς τα νότια και ανατολικά της Αττικής, έχει προκαλέσει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις στους κεντρικότερους άξονες του λεκανοπεδίου.

Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι πιο έντονες καθυστερήσεις εντοπίζονται για ακόμη μια φορά στη Λεωφόρο Κηφισού. Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Λαμία, με τις ουρές των οχημάτων και τις εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες να ξεκινούν από το ύψος του Ρέντη και των ΚΤΕΛ, και να εκτείνονται αδιάκοπα μέχρι τη Μεταμόρφωση και τις Αχαρνές.

Δυσκολίες σε Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση και για όσους επιλέγουν τη Λεωφόρο Αθηνών για την έξοδό τους από το κλεινόν άστυ. Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με χαμηλές ταχύτητες στη ροή των οχημάτων από το ύψος του Χαϊδαρίου και το Παλατάκι, με το μποτιλιάρισμα να συνεχίζεται μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, η Αττική Οδός δοκιμάζει την υπομονή των ταξιδιωτών που ξεκινούν τις διακοπές τους, καθώς έντονη συμφόρηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, τα Πευκάκια και τον Γέρακα. Η Τροχαία συστήνει στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να οπλιστούν με την απαραίτητη υπομονή.

Πηγή: skai.gr

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