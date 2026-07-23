Οι Σουηδοί ιδιοκτήτες ενός αντιγράφου πλοίου των Βίκινγκς, το οποίο εμφανίζεται στη χολιγουντιανή υπερπαραγωγή «Οδύσσεια», δηλώνουν ότι αισθάνονται «ξεχασμένοι», καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι δημιουργοί της ταινίας επέστρεψαν το σκάφος με ζημιές και δεν κάλυψαν το κόστος των επισκευών.

Σε σχεδόν τρεις δεκαετίες στη θάλασσα, το πολεμικό πλοίο Glad av Gillberga – που βασίζεται σε ναυάγιο περίπου του 1040 μ.Χ., το οποίο βρέθηκε στο φιόρδ του Ρόσκιλε στη Δανία – έχει διασχίσει με επιτυχία τη Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική και έχει ταξιδέψει ακόμη και μέχρι τον Καναδά. Ωστόσο, μετά από έξι μήνες στα χέρια της Universal, η οποία, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος οποιασδήποτε επισκευής, το πλοίο φέρεται να υπέστη σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων στην πρύμνη και στο κατάρτι.

Το Vikingaleden, ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο αφιερωμένο στους Βίκινγκς στη Βέρμλαντ της δυτικής Σουηδίας, ανέφερε ότι όταν έστειλε στην Universal τιμολόγιο για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις επισκευές (χωρίς να χρεώσει την εθελοντική εργασία των μελών του), δεν έλαβε ποτέ την πληρωμή.

Έναν χρόνο αργότερα, ενώ η επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Ζεντάγια, σημειώνει τεράστια επιτυχία στα παγκόσμια ταμεία, συγκεντρώνοντας 264 εκατομμύρια δολάρια μόνο το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής της, ο οργανισμός δηλώνει ότι εξακολουθεί να περιμένει την πληρωμή των 6.000 δολαρίων.

Ο Πέτερ Ολάουσον, πρόεδρος του συλλόγου Vikingaleden, δήλωσε ότι, παρότι αισθάνεται υπερήφανος που το πλοίο εμφανίστηκε στην ταινία, αυτό το συναίσθημα έχει επισκιαστεί από την αίσθηση αδικίας λόγω της φερόμενης άρνησης της κινηματογραφικής εταιρείας να καλύψει τις ζημιές.

«Χρεώνουμε μόνο το κόστος των υλικών, όχι την εργασία», είπε. «Η Universal ασφαλώς μπορεί να διαθέσει αυτά τα 6.000 δολάρια. Νιώθουμε ότι μας έχουν ξεχάσει.»

Το πλοίο έχει πλέον επιστρέψει στη δράση, όμως ο Ολάουσον κατηγορεί την Universal ότι δεν τήρησε τη συμφωνία. «Η συμφωνία ήταν ότι εμείς θα κάναμε τις επισκευές και θα αποζημιωνόμασταν οικονομικά.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, αν και το ποσό είναι μικρό για τη Universal, για τον σύλλογο των περίπου 200 μελών που διαχειρίζεται το «χωριό» και το μουσείο των Βίκινγκς αποτελεί σημαντικό έξοδο.

Το κύριο πλοίο, δηλαδή το σκάφος του Οδυσσέα, ήταν το νορβηγικό αντίγραφο Draken Harald Hårfagre, μήκους 35 μέτρων.

Ο Σουηδός καπετάνιος του, Μπιορν Άχλαντερ, δήλωσε ότι η ζωή πάνω στα πλοία κατά τη διάρκεια των εξάμηνων γυρισμάτων στα ελληνικά και ιταλικά νησιά δεν ήταν εύκολη για το 30μελές πλήρωμα.

«Μετατρέψαμε το πλοίο ώστε να μοιάζει με αρχαιοελληνικό. Αφαιρέσαμε τις σκηνές και κάθε σύγχρονο στοιχείο, αφήνοντας ένα ανοιχτό κατάστρωμα, όπου ζούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο», είπε στον σουηδικό τηλεοπτικό σταθμό SVT.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.