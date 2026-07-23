Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι βρίσκεται «κοντά» σε απόφαση για «μαζική επίθεση» κατά του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη στο Axios ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων ισχυρότερων από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή».

Σε σύντομη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του. Δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό.

Η τελευταία κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», πρόσθεσε όμως ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να εξαπολύσουμε νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Είπε επίσης ότι θα υπήρχαν «συνέπειες» για το Ισραήλ σε περίπτωση συμμετοχής του στα πλήγματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ιρανική αντίδραση εναντίον του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ιρανοί «θέλουν να διαπραγματευτούν», αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία δεν έχει αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που της υποβλήθηκε.

«Προσπαθούμε, αλλά οι Ιρανοί δεν βοηθούν», δήλωσε μία από τις πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες 12 ημέρες, επιδιώκοντας να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Ιράν δεν έχει δείξει διάθεση να αλλάξει στάση και έχει επίσης κλιμακώσει τις επιθέσεις του στην περιοχή.

Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έχουν ξεκινήσει επιθέσεις κατά σαουδαραβικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας την ένταση σε ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και αυξάνοντας την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι, εάν οι Χούθι επιτεθούν ξανά σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν».

Όπως είπε, οι Χούθι αποτελούν είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και, ως εκ τούτου, «θα επιβάλλουμε σκληρό στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί να παραστεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον στο λαϊκό προσκύνημα του Λίντσεϊ Γκράχαμ.

«Οι σχέσεις μου με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Αν βρίσκεται εδώ, θα τον συναντούσα», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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