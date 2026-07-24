Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,86%, κέρδη 17,54% από τις αρχές του έτους

Με σημαντική άνοδο 1,86% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, εν μέσω υποχώρησης των διεθνών αγορών, καθώς το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργεί κλίμα επιφυλακτικότητας στους επενδυτές, με φόντο το άλμα στις τιμές του αργού πετρελαίου και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για εμπορικούς δασμούς στην ΕΕ και σε άλλους συμμάχους.

Η εύθραυστη ισορροπία στις αγορές ενέργειας δοκιμάζεται ξανά, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μια παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, στα 120 δολ. Ωστόσο το βασικό σενάριο είναι 80 δολ. το 2026 και στα 75 δολ. το 2027. Η εκτίμηση αυτή, όμως, προϋποθέτει αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών.

Η αγορά κινήθηκε ανοδικά με μοχλό τις τραπεζικές μετοχές με τους ξένους οίκους να ανανεώνουν την «ψήφο» εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες, λίγο πριν από την έναρξη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων β' τριμήνου.

Σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από το ευνοϊκότερο επιτοκιακό περιβάλλον, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη διατήρηση υψηλής οργανικής κερδοφορίας. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ, για τη Eurobank επίσης στα 5,20 ευρώ για την Πειραιώς στα 11,25 ευρώ και για την Εθνική στα 18,50 ευρώ.

Ισχυρά περιθώρια ανόδου εντοπίζει στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές η Morgan Stanley, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση overweight για τον κλάδο. Εκτιμά ότι τα μεγέθη θα αναδείξουν εκ νέου την ανθεκτικότητα των όγκων δανείων και των καθαρών εσόδων από τόκους, σε συνδυασμό με ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ενώ χαρακτηρίζει τον κλάδο ελκυστικό, τόσο λόγω του ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και λόγω αποτιμήσεων που παραμένουν χαμηλές. Δίνει τιμές- στόχους τα 11,3 ευρώ για την Πειραιώς, 17,2 ευρώ για την Εθνική, 4,9 ευρώ για Eurobank και Αlpha Bank και 1,16 ευρώ για την CrediaBank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.492,71 μονάδες, έναντι 2.447,25 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,86%, από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται 1,34%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 17,54%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,98%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 18,49%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,11%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 6,73%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 4,98%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 24,14%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.601, 653 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 320,331 εκατ. ευρώ, έναντι 355,799 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 2,431 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 182,168 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 35,915 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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