Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,49%, στα 263,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ισχυρές ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να καλύπτει σημαντικό μέρος της χθεσινής ισχυρής υποχώρησης. Μοχλός της ανοδικής αντίδρασης της αγοράς ήταν οι τραπεζικές μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία όμως σε εβδομαδιαία βάση θα καταγράψουν πτώση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.499,00 μονάδες (+1,74%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,85%, από τις αρχές Ιουνίου ενισχύεται κατά 1,34 %, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 17,54%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.377.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,26%), της CrediaBank (+3,08%), της Eurobank (+2,61%), του ΟΤΕ (+2,61%), της Elvalhalcor (+2,49%), της ΕΥΔΑΠ (+2,38%) και της Κύπρου (+2,16%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohlaco (-1,26%), του ΟΛΠ (-1,14%) και των ΕΛΠΕ (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 11.156.410 και 3.728.756 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 47,81 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 43,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 34 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+9,78%) και Safe Bulkers (+5,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Σπύρου (-20,77%) και Πλαστικά Κρήτης (-3,33%),

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,9400 +0,18%

ALLWYN: 12,850 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 10,1800 +2,16%

CREDIABANK: 0,9380 +3,08%

METLEN: 43,0400 +0,09%

OPTIMA: 10,2000 +2,00%

ΤΙΤΑΝ: 51,1500 +1,89%

ALPHA BANK: 3,9180 +0,05%

AEGEAN AIRLINES: 11,7400 +1,03%

VIOHALCO: 17,1800 -1,26%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,7800 +0,80%

ΔΑΑ: 10,2700 +0,59%

ΔΕΗ: 22,5000 +1,26%

COCA COLA HBC: 57,3000 +1,78%

ΕΛΠΕ: 12,4500 -0,72%

ELVALHALCOR: 3,7100 +2,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,6900 +3,26%

ΕΥΔΑΠ: 11,2000 +2,38%

EUROBANK: 4,3610 +2,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +1,49%

MOTOR OIL: 50,5000 +1,36%

JUMBO: 22,9800 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 43,2500 -1,14%

ΟΤΕ: 20,0200 +2,61%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3760 +2,00%

Πηγή: skai.gr

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