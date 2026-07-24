Ένα νήπιο έχασε τη ζωή του αφού παρέμεινε ξεχασμένο μέσα σε μικρό λεωφορείο παιδικού σταθμού για ώρες, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών στην Πορτογαλία.

Το κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 18 μηνών, αναφέρεται ότι «ξεχάστηκε» μέσα στο όχημα τύπου Peugeot 5008 στην Αλμάντα, στη νότια όχθη του ποταμού Τάγου, απέναντι από τη Λισαβόνα. Οι διασώστες και η αστυνομία ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα χθες, καθώς η θερμοκρασία σκαρφάλωνε στους 30°C.

Το παιδί εντοπίστηκε σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών να το επαναφέρουν αποδείχθηκαν άκαρπες και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την τραγωδία. Το μικρό κορίτσι έχει αναγνωριστεί μέχρι στιγμής μόνο με το μικρό του όνομα, Σοφία.

Η γιαγιά του δήλωσε σε τοπική εφημερίδα ότι το παιδί παραδόθηκε σε συνοδό γύρω στις 8 το πρωί της χθες ημέρας, η οποία έπρεπε να το μεταφέρει στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Ωστόσο, όταν η μητέρα του νηπίου πήγε να το παραλάβει από τον σταθμό το απόγευμα, το παιδί δεν βρισκόταν εκεί.

Λίγο αργότερα, το μωρό ανακαλύφθηκε μέσα στο όχημα. Το όχημα ήταν σταθμευμένο στη λεωφόρο Avenida do Cristo Rei - κοντά στην πρόσβαση στο τεράστιο θρησκευτικό μνημείο Cristo Rei με το υψηλό άγαλμα του Ιησού Χριστού.

Εκατοντάδες τουρίστες φέρεται να πέρασαν από το σημείο όπου το μικρό κορίτσι αργοπέθαινε, χωρίς να το αντιληφθούν μέσα από τα παράθυρα του οχήματος.

Η γιαγιά του παιδιού δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã: «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν μεταφέρθηκε στον παιδικό σταθμό στον οποίο πήγαινε. Αυτή ήταν η καθημερινή ρουτίνα τον τελευταίο χρόνο. Σκότωσαν την εγγονή μου».

Ο βρεφονηπιακός σταθμός στον οποίο ανήκει το όχημα ονομάζεται, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, Colégio Mestre Cuco.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Η Αστυνομία Εγκληματολογικών Ερευνών της Πορτογαλίας (Polícia Judiciária) έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της υπόθεσης.

Αντίστοιχα περιστατικά λόγω του καύσωνα

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια του θανάτου δύο παιδιών που βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, καθώς η Ευρώπη επλήγη από σφοδρό κύμα καύσωνα.

Τα παιδιά, ένα αγόρι δύο ετών και ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, υπέστησαν καρδιακή ανακοπή μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στον κήπο της γιαγιάς τους στην περιοχή Βωκλύζ.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν από πυροσβέστες που έλαβαν κλήση γύρω στις 1:20 το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία άγγιζε τους 40°C.

Οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν αρχικά ότι τα παιδιά σκαρφάλωσαν στο αυτοκίνητο χωρίς να το αντιληφθεί η μητέρα τους. Ωστόσο, αστυνομική πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Le Parisien ότι η 33χρονη μητέρα «ξέχασε τα παιδιά της» ενώ είχε πάει για ψώνια.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2023, ένα κοριτσάκι μόλις 10 μηνών με το όνομα Μανταλένα έχασε τη ζωή του όταν αφέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στην πανεπιστημιούπολη της Πορτογαλίας υπό θερμοκρασία 26°C. Ο πατέρας του βρέφους θεωρείται ότι ξέχασε να το αφήσει στον βρεφονηπιακό σταθμό πριν πάει στην εργασία του, αφήνοντάς το κλειδωμένο στο όχημα.

Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε το 112/999 όταν συνειδητοποίησε το τραγικό του λάθος και βρήκε το παιδί αναίσθητο μέσα στο αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.