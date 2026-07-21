Δύο πετρελαιοφόρα που φόρτωσαν αυτή την εβδομάδα σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη και κατευθύνονταν προς τη Διώρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, μετά από προειδοποίηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χούθι της Υεμένης.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ενδεχομένως ένα νέο μέτωπο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του πολέμου τους με το Ιράν, και αυξάνοντας την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το διεθνές εμπόριο, πέρα από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Πηγή: skai.gr

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