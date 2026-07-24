«Νόμοι της καρδιάς»: Όσα θα δείτε την εβδομάδα 27 - 31/07 - Δείτε το trailer

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Νόμοι της καρδιάς» που θα μεταδοθούν, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 14.45 και κάθε μέρα την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ! Μια νέα, αδίστακτη αντίπαλος εισβάλλει στη ζωή της Αζρά και του Γιλντιρίμ, πυροδοτώντας έναν ανελέητο πόλεμο μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Την ίδια στιγμή, η μάχη της Μελίσα για δικαιοσύνη φτάνει στο πιο κρίσιμο σημείο, ενώ μια συγκλονιστική αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα. Κάποιοι δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τα πιο σκοτεινά μυστικά για να πετύχουν τον σκοπό τους...

Δείτε το trailer:

Δευτέρα 27 Ιουλίου – Επεισόδιο 15

Ο Κοράι και η δικηγόρος του, η Νεϊράν, μεταχειρίζονται κάθε ανήθικο μέσο για να τιμωρήσουν τη Μελίσα, επειδή τόλμησε να τον διώξει από το σπίτι και να ζητήσει διαζύγιο. Η μάχη προβλέπεται σκληρή… Εν τω μεταξύ, ο Γιλντιρίμ ξεκαθαρίζει στην κυρία Τσολπάν ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την Αζρά, όχι μόνο επειδή εκείνη χρειάζεται τη στήριξή του, αλλά κυρίως επειδή τα αισθήματά του γι’ αυτή είναι πολύ δυνατά για να κάνει πίσω. Όμως η Αζρά δεν έχει το περιθώριο να ασχοληθεί με ζητήματα καρδιάς, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια ξαφνική και συντριπτική απώλεια.

Τρίτη 28 Ιουλίου – Επεισόδιο 16

Η Αζρά καταφέρνει να στείλει τον Κοράι στη φυλακή, μέχρι την εκδίκαση του διαζυγίου του με τη Μελίσα, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Για να καταφέρει η Μελίσα να κερδίσει την επιμέλεια του παιδιού και να πάρει πίσω όσα της έχει κλέψει ο Κοράι, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στη δίκη έναν μάρτυρα – κλειδί: την παλιά τους νταντά, η οποία έχει αποδείξεις της βίαιης συμπεριφοράς του. Θα καταφέρει, όμως, να την πείσει να καταθέσει ή θα προλάβει ο Κοράι να την πάρει με το μέρος του; Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέν είναι κι αυτός συντετριμμένος από την αποβολή της Αζρά και προσπαθεί να την πείσει να τον δεχτεί πίσω. Όταν εκείνη αρνείται, ο Σεργκέν παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση: προσλαμβάνει ως δικηγόρο του για το διαζύγιό τους την αδίστακτη Νεϊράν!

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Τετάρτη 29 Ιουλίου – Επεισόδιο 17

Ενώ όλα δείχνουν πως η Μελίσα δεν έχει πολλές ελπίδες να βγει το διαζύγιο υπέρ της, την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια του Σεργκέν γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Οι αποδείξεις της κακοποιητικής συμπεριφοράς του Κοράι είναι αδιάσειστες και τον αναγκάζουν να δεχθεί όλους τους όρους της Μελίσα. Η Αζρά νιώθει υπερήφανη για αυτή τη νίκη, η οποία ανήκει όχι μόνο στη Μελίσα, αλλά και σε κάθε θύμα κακοποίησης που τολμά να ζητήσει δικαιοσύνη. Αργότερα, ο Φαρούκ αποκαλύπτει στον Σεργκέν ότι είναι βαριά άρρωστος και γι’ αυτό επέστρεψε στη ζωή τους. Εν τω μεταξύ, στα γραφεία Αρσέν – Τζεβχέρ καταφτάνει ένα μυστηριώδες κοριτσάκι με τον πατέρα του, ζητώντας απεγνωσμένα τη βοήθεια της Αζρά.

Πέμπτη 30 Ιουλίου – Επεισόδιο 18

Ο Σεργκέν, αρχικά συγκλονισμένος από την πληροφορία ότι ο Φαρούκ είναι ετοιμοθάνατος, γρήγορα αποφασίζει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός του, στην προσπάθειά του να κρατήσει κοντά του την Αζρά. Όμως, για να μην καταρρεύσει η ψεύτικη ιστορία που θα της πει, θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός φίλου του, που είναι γιατρός. Η Αζρά καταφέρνει να βρει τη μικρή Ετζέ και τον πατέρα της και τους υπόσχεται να κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τη μικρή τους οικογένεια ενωμένη. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ δέχεται από τον Ουράλ μια πρόταση που τη βάζει σε σοβαρές σκέψεις…

Παρασκευή 31 Ιουλίου – Επεισόδιο 19

Έχει φτάσει η μεγάλη μέρα της Γκιουνές, η οποία παντρεύεται επιτέλους. Αυτή η ευτυχισμένη μέρα θα κλείσει με δάκρυα, αλλά δυστυχώς όχι μόνο χαράς. Ο Φαρούκ αφήνει την τελευταία του πνοή, έχοντας προλάβει τουλάχιστον να δει την μικρή του κόρη ντυμένη νύφη. Πολύπλοκα συναισθήματα πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων όσοι ήταν κοντά του, όμως η ζωή συνεχίζεται αμείλικτη. Τι θα γίνει με το μερίδιο του Φαρούκ στο δικηγορικό γραφείο; Ποια στάση θα κρατήσουν η κα. Τσολπάν και οι κόρες της απέναντι στην «άλλη γυναίκα» που φρόντισε τον Φαρούκ για 25 χρόνια, αλλά και στην Ντενίζ, την κόρη που απέκτησε εκείνος μαζί της;

ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

#NomoiTisKardias

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

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