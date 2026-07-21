Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Καναδάς θα ενταχθεί ως η πρώτη χώρα «παρατηρητής» στο πρόγραμμα παραγωγής του νέου βρετανικο-ιταλο-ιαπωνικού μαχητικού αεροσκάφους GCAP, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντική πλήρη συμμετοχή.

Το πρόγραμμα GCAP στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς έως το 2035, που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter Typhoon και Mitsubishi F-2 της Ιταλίας, Βρετανίας και Ιαπωνίας.

Ο Καναδάς θα έχει πρόσβαση στην εξέλιξη του προγράμματος, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη βιομηχανική συνεργασία και τα μακροπρόθεσμα σχέδια παράδοσης.

Ο Καναδάς θα ενταχθεί ως η πρώτη χώρα «παρατηρητής» στο πρόγραμμα παραγωγής του νέου βρετανικο-ιταλο-ιαπωνικού μαχητικού αεροσκάφους GCAP, κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να γίνει μελλοντικά πλήρες μέλος του, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το πρόγραμμα GCAP (Global Combat Air Programme) αναμένεται να αναπτύξει έως το 2035 ένα μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter Typhoon της Ιταλίας και της Βρετανίας και τα Mitsubishi F-2 της Ιαπωνίας.

«Ο Καναδάς θα επωφεληθεί καθώς θα έχει άμεση εικόνα του προγράμματος GCAP, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη βιομηχανική συνεργασία και τα μακροπρόθεσμα σχέδια παράδοσης», διευκρίνισε το υπουργείο. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για «συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή και τη συνεισφορά του στο GCAP», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ και μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Λονδίνο οι υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας Γουές Σρίτινγκ, της Ιαπωνίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο και του Καναδά Ντέιβιντ ΜακΓκίντι.

Σε κοινό ανακοινωθέν, οι τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν ότι θεωρούν τη συμμετοχή του Καναδά ως «ένα σημαντικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αξιόπιστων συμμάχων με κοινές αξίες».

Το έργο GCAP αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ιταλικής Leonardo, της βρετανικής BAE Systems και της ιαπωνικής JAIEC. Στις αρχές Ιουλίου, οι τρεις εταίροι υπέγραψαν σύμβαση ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων λιρών (5,4 δισεκ. ευρώ) με αυτή την κοινοπραξία, με την ονομασία Edgewing, για τη χρηματοδότηση των επόμενων σταδίων της ανάπτυξής της. Το Λονδίνο έχει δεσμευτεί ότι θα επενδύσει 8,6 δισεκ. λίρες σε βάθος τετραετίας για το GCAP, στο πλαίσιο του δεκαετούς αμυντικού επενδυτικού σχεδίου του. Από την αρχή, οι τρεις εταίροι είχαν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή και άλλων χωρών στο πρόγραμμα. Τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής της Leonardo, Λορέντσο Μαριάνι, είπε στην εφημερίδα Financial Times ότι είναι υπέρ της εισόδου της Γερμανίας στο πρόγραμμα, μετά την εγκατάλειψη του ανταγωνιστικού γαλλο-γερμανο-ισπανικού έργου Scaf.

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της.

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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