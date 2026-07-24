Τραμπ: Αν η Κίνα και η Ρωσία προμηθεύουν με όπλα το Ιράν, θα είναι πολύ κακό για αυτές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι τόσο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον διαβεβαίωσαν πως οι χώρες τους δεν πρόκειται να προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θεωρεί αξιόπιστες τις δεσμεύσεις των δύο ηγετών, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική στήριξη προς την Τεχεράνη θα ήταν «πολύ κακή» για την Κίνα και τη Ρωσία και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η σχέση του με τον Πούτιν παραμένει καλή, όπως και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πωλούν όπλα απευθείας στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν - και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές - σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε πόλεμο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ.

Τέσσερις πηγές του πρακτορείου Reuters με γνώση των αμερικανικών πληροφοριών ανέφεραν ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων της CIA στον Κόλπο, νωρίτερα στον πόλεμο, ώθησαν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να εξετάσουν το ενδεχόμενο η Ρωσία να συνέδραμε το Ιράν παρέχοντας δεδομένα για στοχοποίηση ή τεχνολογία drones. Το Κρεμλίνο, πάντως, αρνήθηκε την Πέμπτη να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και εταιρείες στη Ρωσία και την Κίνα, επειδή βοήθησαν το Ιράν να αγοράσει όπλα.

Πηγή: skai.gr

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