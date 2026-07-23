Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του έργου του Ε65.



Σήμερα είναι πράγματι μία σπουδαία μέρα, όχι μόνο γιατί παραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν εντυπωσιακό σύγχρονο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή αποδεικνύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει, και αλλάζει καθημερινά», είπε στα πρώτα του λόγια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα, μόνο μπροστά, και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε εδώ και πολλά χρόνια, συμπυκνώνοντας και όλες τις αγκυλώσεις τις οποίες ξεπεράσαμε. Γιατί αυτός ο δρόμος έχει όντως τη δικιά του ιστορία.

Η ιδέα γεννήθηκε στις αρχές του 2000. Μένοντας για καιρό στο συρτάρι, μέχρι που ήρθε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να υπογράψει το 2007 την πρώτη σύμβαση παραχώρησης με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Θεσσαλό, τον Γιώργο Σουφλιά. Ο στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος να τελειώσει το 2013-2014. Όμως η κρίση που ακολούθησε, στην κυριολεξία "πάγωσε" τα πάντα. Τα εργοτάξια σίγησαν και ο Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδος. Και όταν ακόμα οι εργασίες ξεκίνησαν και πάλι, ο Κωστής Χατζηδάκης, με άλλη ιδιότητα τότε, πάλι επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνεισέφερε ώστε να γίνει η επανεκκίνηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης».

Για το τι βρήκε το 2019 και την προσπάθεια εξασφάλισης πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε:

«Όταν ήρθαμε στα πράγματα του 2019, βρήκαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο που ξεκινούσε από το πουθενά και κάπου σταματούσε, πάντως όχι εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα έργο πνιγμένο στις υποχρεώσεις και σίγουρα ένα έργο με άδηλο μέλλον. Και τον Δεκέμβριο του 2019, όταν έκανα την πρώτη επιθεώρηση των έργων του Νοτίου Τμήματος, είχα δεσμευτεί ότι ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Θα βρούμε τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Βόρειο Τμήμα του. Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Αλλά με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να σας πω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλες προσωπικές προσπάθειες με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να την πείσω ότι δεν ήταν δυνατόν ένα δίκτυο με τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία για τη χώρα να μείνει ουσιαστικά ημιτελές. Παλέψαμε με τον χρόνο, αντιμετωπίσαμε με σεβασμό τη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα και αποδείξαμε ότι με σχέδιο και δουλειά όλα επιτυγχάνονται" τόνισε, κάνοντας λόγο για ένα προσωπικό στοίχημα μαζί με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου, το Νότιο και το Βόρειο τμήμα του Ε65, αλλά και τον ΒΟΑΚ. Ο Ε65 σπάει τη γεωγραφική απομόνωση δεκάδων περιοχών. Η Περιφέρεια δεν αποκτά υποδομές που απλά διορθώνουν επιπτώσεις φυσικών καταστροφών αλλά σύγχρονες και καλύτερες υποδομές. Η κυβέρνηση δεν υπόσχεται νέα έργα. Τα υλοποιεί και τα παραδίδει στην κοινωνία. Πυξίδα μας είναι η σταθερότητα και η συνέπεια σε έναν κόσμο μεγάλης αβεβαιότητας, με στόχο να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται από την Παρασκευή το μεσημέρι, σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό. Το έργο, που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό αναπτυξιακό άξονα για τη χώρα.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε: «Σήμερα ολοκληρώνεται ένα έργο εθνικής σημασίας. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου τμήματος του Ε65, των τελευταίων 45 χιλιομέτρων που συνδέουν την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά, ολοκληρώνεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ο Ε65 δεν είναι απλώς ένας δρόμος. Είναι μια στρατηγική υποδομή που αλλάζει τον χάρτη των μετακινήσεων, ενισχύει την οδική ασφάλεια, μειώνει σημαντικά τους χρόνους διαδρομής και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την επιχειρηματικότητα.

Η κυβέρνηση παραδίδει στους πολίτες έναν αυτοκινητόδρομο υψηλών προδιαγραφών, που συνδέει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως σύγχρονου διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργούν ένα ασφαλέστερο και πιο σύγχρονο δίκτυο υποδομών για τη χώρα.» Πρόσθεσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση επενδύει πάνω από ένα δισεκατομμύριο στην περιοχή με κονδύλια του ΤΑΑ και ανακοίνωσε την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού. "Στόχος μας είναι να μειώνουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς", είπε.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: "Είμαι ένας άνθρωπος του οποίου η οικογένεια κινήθηκε μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας", προσθέτοντας ότι οι δρόμοι προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα άνοιξαν από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. "Αυτό το χρέος για τη βελτίωση της ζωής των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουμε να υπηρετούμε", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι "το έργο αυτό έρχεται από το παρελθόν αλλά έχει πάρα πολύ μέλλον". "Χωρίς καλύτερες υποδομές και χωρίς σύγχρονους δρόμους δεν μπορούμε να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να μειώσει τα τροχαία στους δρόμους και να σώσει ανθρώπινες ζωές", είπε.

Απ' την πλευρά του ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης επεσήμανε ότι: "Ο Ε65 επιθυμούμε, προσπαθούμε και προγραμματίζουμε να αποτελέσει άξονα μεταφοράς προϊόντων και υπηρεσιών από τις περιοχές μας και όχι εύκολης φυγής των κατοίκων μας".

Απ' την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε ότι επιταχυντής της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να εντάξει τη χρηματοδότησή του στο ΤΑΑ με κονδύλια ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ και έκανε λόγο για σταθερό σχεδιασμό και καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με στόχο την αποτελεσματικότητα, αφήνοντας μια νέα σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα για την υλοποίηση δημοσίων έργων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, έκανε μία ιστορική αναδρομή των προκλήσεων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου από το 2009 μέχρι και το 2020 όταν και έγινε η επανεκκίνηση των εργασιών του, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωσή του.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα - Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη - με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια.

Με την ολοκλήρωσή του ο Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή.

Ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση τoυ νέου και τελευταίου τμήματος των 46 χλμ. του Ε65, σε κυκλοφορία θα βρίσκεται πλέον το σύνολο των 182,1 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Εγνατίας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί σε όλη τη χώρα.

Σε αυτά τα 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

14 Ανισόπεδοι Κόμβοι & 4 Ημικόμβοι

5 δίδυμες σήραγγες , με μεγαλύτερη την Σήραγγα Τ2 μήκους 3 χλμ. (οροσειρά Όθρυος, Μοσχοκαριά)

31 Γέφυρες, με μεγαλύτερη τη Γέφυρα του Πηνειού μήκους 595 μ.

114 'Ανω & Κάτω Διαβάσεις

8 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Χ.Σ.Α.) & 2 μονού κλάδου

4 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Κ.Ε.Σ.)

4 Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας

3 κτήρια Τροχαίας και 1 κτήριο Πυροσβεστικής

4 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ -(Λιανοκλαδίου, Σοφάδων, Ράξας και Καρπερού). Σε λειτουργία ΜΟΝΟ οι ΣΕΑ Λιανοκλαδίου & Σοφάδων

1 Σημείο Εξυπηρέτησης Πελάτων (Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Τρικάλων, ρεύμα προς Λαμία)

4 Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων και 5 Πλευρικοί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.