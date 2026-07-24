Χαλκιδική: Σύλληψη 30χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στη Γαλάτιστα

Σε ακόμα μια σύλληψη προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκιδικής της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, στην Τ.Κ. Γαλάτιστας, του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός ηλικίας 30 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση μηχανήματος θρυμματιστή – σπαστήρα, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Τα αίτια και οι συνθήκες εκδήλωσής της διερευνήθηκαν από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 607 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 857.238,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 219 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 193 (88,13%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,87%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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