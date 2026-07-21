Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ για νέα ιρανική επίθεση

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων και drones.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας βρίσκονται σε επιχείρηση αναχαίτισης πυραύλων και drones, κάνοντας λόγο για «ειδεχθή ιρανική επίθεση».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τυχόν εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται στις αναχαιτίσεις που πραγματοποιούν τα συστήματα αεράμυνας κατά των εισερχόμενων απειλών.

Τόσο το Κουβέιτ όσο και το Μπαχρέιν έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα. Στο Κουβέιτ, μάλιστα, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μονάδα αφαλάτωσης, έπειτα από προηγούμενα ιρανικά πλήγματα.

Νωρίτερα το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει ότι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκαν επιθέσεις για τέταρτη διαδοχική ημέρα, αποδίδοντας τα πλήγματα στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι επιθέσεις σημειώθηκαν τη Δευτέρα και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης κατάφεραν να θέσουν τις εστίες υπό έλεγχο και να τις κατασβέσουν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στην αποτίμηση των ζημιών, ενώ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σχέδια αποκατάστασης και επισκευής των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ορισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να προστατευτεί ο εξοπλισμός και να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης της χώρας.



Πηγή: skai.gr

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