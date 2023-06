Πρωτοφανής απεργία στην Ελβετία παρέλυσε το διεθνές αεροδρόμιο της Γενεύης

Το διεθνές αεροδρόμιο της Γενεύης, το δεύτερο μεγαλύτερο της Ελβετίας, ήταν ασυνήθιστα ήσυχο σήμερα, πρώτη ημέρα των θερινών διακοπών, εξαιτίας μιας ιστορικής απεργίας του προσωπικού της επιχείρησης, λόγω της οποίας ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις μέχρι τα μέσα του πρωινού.

Η απεργία, η οποία αφορά κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες, στρέφεται κατά της μεταρρύθμισης της μισθολογικής πολιτικής, την οποία επιδιώκει η διεύθυνση.

Σύμφωνα με σημερινό υπολογισμό, περίπου 8.000 επιβάτες επρόκειτο να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την αναχώρησή τους από τη Γενεύη λόγω της τετράωρης απεργίας.

Περισσότερες από 60 πτήσεις ματαιώθηκαν, καθώς η διεύθυνση του αεροδρομίου αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά τις επιχειρήσεις από τις 07:00 ως τις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Μπροστά στις πόρτες του κύριου κτιρίου του αεροδρομίου, πολυάριθμοι αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας δεν άφηναν να εισέλθουν παρά μόνο οι επιβάτες που επρόκειτο να πετάξουν αργά το πρωί, καθώς και οι δημοσιογράφοι.

Στο εσωτερικό του αεροδρομίου επικρατεί ηρεμία. Οι συνδικαλιστές -γύρω στους πενήντα- έχουν από την πλευρά τους τοποθετήσει τις κόκκινες σημαίες τους μπροστά από την κύρια είσοδο του αεροδρομίου για να εξηγήσουν τις διεκδικήσεις τους.

