Ζελένσκι: Ο Πούτιν σχεδιάζει επιθέσεις σε πυρηνικές υποδομές της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι σχεδιάζει επιθέσεις σε πυρηνικές υποδομές της Ουκρανίας.

"Έλαβα πρόσφατα και άλλες ανησυχητικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας ότι ο Πούτιν φαίνεται να σχεδιάζει επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις μας και τις υποδομές τους", είπε ο Ζελένσκι κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το "αληθινό ενδιαφέρον" μιας ώθησης από την Κίνα και τη Βραζιλία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας: "Δεν θα αυξήσετε την ισχύ σας εις βάρος της Ουκρανίας".

"Όταν κάποιοι προτείνουν εναλλακτικές, σχέδια διευθέτησης με μισή καρδιά, λεγόμενες δέσμες προτάσεων, όχι μόνο αδιαφορούν για τα συμφέροντα και την οδύνη των Ουκρανών αλλά δίνουν στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν πολιτικό χώρο για να συνεχίσει τον πόλεμο", είπε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης πως η χώρα του "δεν θα δεχθεί ποτέ" μια συμφωνία ειρήνης που θα της επιβληθεί" από τις μεγάλες δυνάμεις.

Καταγγέλλοντας "τους αποικιοκρατικούς πολέμους και τις συνωμοσίες των μεγάλων δυνάμεων εις βάρος των μικρών" χωρών, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως "οι Ουκρανοί δεν θα αποδεχθούν ποτέ" μια ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα η οποία θα τους "επιβληθεί".

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση των Ουκρανών αφήνοντάς τους «στο σκοτάδι και στο ψύχος αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Δεδομένου ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κάμψει την αντίσταση του λαού μας στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν αναζητεί άλλους τρόπους για να κλονίσει το ηθικό των Ουκρανών. Μια από τις μεθόδους (που χρησιμοποιεί) είναι τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές μας», είπε ο Ζελένσκι κατά την 20λεπτη ομιλία του.

Ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει όλους τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της Ουκρανίας και ένα «μεγάλο μέρος» των υδροηλεκτρικών μονάδων. Συνολικά, η Ρωσία έχει προκαλέσει ζημιές στο 80% των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

«Έτσι προετοιμάζεται ο Πούτιν για τον χειμώνα: ελπίζοντας να βασανίσει εκατομμύρια Ουκρανούς, απλές οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, πόλεις και χωριά. Ο Πούτιν θέλει να τους αφήσει στο σκοτάδι και στο ψύχος αυτόν τον χειμώνα, αναγκάζοντας την Ουκρανία να υποφέρει και να συνθηκολογήσει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως η Ρωσία δεν θα σταματήσει να προσπαθεί να κατακτήσει περισσότερα εδάφη, αφού ο Πούτιν αποφάσισε ότι μπορεί «να κάνει ό,τι θέλει». «Νομίζω ότι κάθε ηγέτης, κάθε χώρα που μας υποστηρίζει… βλέπει πως η Ρωσία – μια χώρα με επικράτεια 20 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Ουκρανίας – εξακολουθεί να θέλει ακόμη περισσότερα εδάφη», είπε.

Ο ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε επίσης τον ρόλο του Ιράν και της Βόρειας Κορέας ως «συνεργών» της Ρωσίας στον πόλεμο εναντίον της χώρα του.

Αύριο Πέμπτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» του Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

