Ιαπωνία, η χώρα με τους περισσότερους ηλικιωμένους παγκοσμίως - Άνω των 65 ετών το 29,3% του πληθυσμού

Στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα, το Πουέρτο Ρίκο και την Ιταλία

Κάπου 36,25 εκατομμύρια πολίτες της Ιαπωνίας είναι 65 ετών και άνω το 2024, αντιπροσωπεύουν το 29,3% του πληθυσμού, επίπεδο που αποτελεί νέο ρεκόρ, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών.

Με αυτό το ποσοστό, η Ιαπωνία κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα (25,3%), το Πουέρτο Ρίκο (24,7%) και την Ιταλία (24,6%), σημείωσε το υπουργείο χθες.

Το 2023, ο πληθυσμός του αρχιπελάγους μειώθηκε κατά 595.000 ανθρώπους σε σύγκριση με το 2022, υποχωρώντας πλέον στα 124 εκατ. κατοίκους.

Η δημογραφική κρίση έχει σημαντικές συνέπειες: η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων συνεπάγεται πως μεγεθύνονται τα ιατρικά και κοινωνικά κόστη και συρρικνώνεται το εργατικό δυναμικό το οποίο τα καλύπτει.

Άλλο ρεκόρ: 9,14 εκατ. ηλικιωμένοι εργάζονταν το 2023, ή αλλιώς το 13,5% του συνόλου. Αντιπροσώπευαν τον έναν στους επτά εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

