Κάπου 36,25 εκατομμύρια πολίτες της Ιαπωνίας είναι 65 ετών και άνω το 2024, αντιπροσωπεύουν το 29,3% του πληθυσμού, επίπεδο που αποτελεί νέο ρεκόρ, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών.

Με αυτό το ποσοστό, η Ιαπωνία κατατάσσεται στην κορυφή της λίστας 200 χωρών και περιοχών ως προς τη γήρανση του πληθυσμού, ακολουθούμενη από τη Μαρτινίκα (25,3%), το Πουέρτο Ρίκο (24,7%) και την Ιταλία (24,6%), σημείωσε το υπουργείο χθες.

Το 2023, ο πληθυσμός του αρχιπελάγους μειώθηκε κατά 595.000 ανθρώπους σε σύγκριση με το 2022, υποχωρώντας πλέον στα 124 εκατ. κατοίκους.

Η δημογραφική κρίση έχει σημαντικές συνέπειες: η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων συνεπάγεται πως μεγεθύνονται τα ιατρικά και κοινωνικά κόστη και συρρικνώνεται το εργατικό δυναμικό το οποίο τα καλύπτει.

Άλλο ρεκόρ: 9,14 εκατ. ηλικιωμένοι εργάζονταν το 2023, ή αλλιώς το 13,5% του συνόλου. Αντιπροσώπευαν τον έναν στους επτά εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.