Η Ρωσία έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατασκευής όπλων στην Κίνα για την ανάπτυξη και την παραγωγή επιθετικών drones μεγάλης εμβέλειας για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο πηγές από ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών και έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Η IEMZ Kupol, θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρείας όπλων Almaz-Antey, ανέπτυξε και δοκίμασε ένα νέο μοντέλο drone, το Garpiya-3 (G3) στην Κίνα, με τη βοήθεια Κινέζων ειδικών, σύμφωνα με έκθεση που έστειλε η Kupol στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα φέτος, περιγράφοντας τις δραστηριότητές της.

Η Kupol ενημέρωσε μεταγενέστερα το υπουργείο Άμυνας ότι ήταν σε θέση να παράγει drones συμπεριλαμβανομένου του G3 σε μεγάλη κλίμακα σε εργοστάσιο στην Κίνα, ώστε τα όπλα να μπορούν να αναπτυχθούν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τον πόλεμο.

Οι Kupol, Almaz-Antey και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε άγνοια στο Reuters, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει αυστηρά μέτρα ελέγχου για την εξαγωγή drones ή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV).

Ο Fabian Hinz, ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, είπε ότι η παράδοση UAV από την Κίνα στη Ρωσία, εάν επιβεβαιωθεί, θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη.

«Αν κοιτάξετε τι είναι γνωστό αναφορικά με το τι έχει παραδώσει η Κίνα μέχρι στιγμής στη Ρωσία, θα δείτε ότι ήταν ως επί το πλείστον αγαθά "διπλής χρήσης" -επιμέρους εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε οπλικά συστήματα», είπε στο Reuters. «Αυτό έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό που δεν έχουμε δει πραγματικά, τουλάχιστον από ακριβείς πηγές, είναι τεκμηριωμένες μεταφορές ολόκληρων οπλικών συστημάτων».

Ωστόσο, ο Samuel Bendett, συνεργάτης στο Centre for a New American Security (CNAS), ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, είπε ότι το Πεκίνο θα διστάσει μπροστά στο ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει διεθνείς κυρώσεις επειδή βοήθησε την πολεμική μηχανή της Μόσχας και ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να διαπιστωθεί ότι η Κίνα φιλοξενούσε την παραγωγή ρωσικών στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Βαθιά ανησυχία εξέφρασε ο Λευκός Οίκος

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δήλωσε βαθιά ανήσυχο για τις αναφορές του Reuters σχετικά με το πρόγραμμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο όπως είπε φαίνεται να πρόκειται για μία κινεζική εταιρεία που παρείχε βοήθεια σε ρωσική εταιρεία στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Το G3 μπορεί να διανύσει περίπου 2.000 χλμ. με ωφέλιμο φορτίο 50 κιλών, σύμφωνα με την έκθεση της Kupol. Δείγματα του G3 και ορισμένων άλλων μοντέλων drones που κατασκευάζονται στην Κίνα έχουν παραδοθεί στην Kupol στη Ρωσία για περαιτέρω δοκιμή, και πάλι με τη συμμετοχή Κινέζων ειδικών, σημειώνεται σε αυτά τα έγγραφα.

Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν τους Κινέζους ειδικούς των drones που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η Kupol παρέλαβε επτά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευασμένα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων δύο G3, στα κεντρικά της γραφεία στη ρωσική πόλη Izhevsk, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξέτασε το Reuters, τα οποία είναι τιμολόγια που στάλθηκαν στην Kupol το καλοκαίρι από μια ρωσική εταιρεία, που δύο ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών είπαν ότι λειτουργεί ως ενδιάμεσος για κινέζους προμηθευτές. Τα τιμολόγια, ένα από τα οποία ζητά πληρωμή σε κινεζικό γουάν, δεν προσδιορίζουν ημερομηνίες παράδοσης ούτε προμηθευτές στην Κίνα.

Το λένε οι δύο πηγές πληροφοριών

Οι δύο πηγές πληροφοριών είπαν ότι η παράδοση των δειγμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Kupol ήταν η πρώτη συγκεκριμένη απόδειξη που είχε βρει η υπηρεσία τους ότι ολόκληρα UAV που κατασκευάστηκαν στην Κίνα παραδόθηκαν στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι πηγές έδειξαν στο Reuters πέντε συνολικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων δύο εκθέσεων της Kupol προς το υπουργείο το πρώτο εξάμηνο του έτους και των δύο τιμολογίων, για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους για την ύπαρξη ρωσικού project στην Κίνα για την κατασκευή drones για χρήση στην Ουκρανία.

Οι αναφορές της Kupol προς το υπουργείο δεν αποκαλύπτουν ακριβείς τοποθεσίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Το Reuters δεν μπόρεσε επίσης να προσδιορίσει εάν το υπουργείο Άμυνας έδωσε στην εταιρεία το πράσινο φως για να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι η Κίνα ή οι κινεζικές εταιρείες έχουν προμηθεύσει στη Ρωσία όπλα για χρήση στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η χώρα παραμένει ουδέτερη. Απαντώντας σε ερωτήσεις, το υπουργείο Εξωτερικών είπε στο Reuters ότι η θέση της Κίνας, σε αντίθεση με άλλα κράτη, δεν προβλέπει «διπλά στάνταρντ στις πωλήσεις όπλων», τα οποία είπε ότι «έριξαν λάδι στη φλόγα της ουκρανικής κρίσης».

Το υπουργείο είπε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι δεν υπάρχουν διεθνείς περιορισμοί στο εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία, απαντώντας σε δημοσίευμα του Reuters ότι η Kupol είχε αρχίσει να παράγει το στρατιωτικό drone μεγάλης εμβέλειας Garpiya-A1 στη Ρωσία χρησιμοποιώντας κινεζικούς κινητήρες και ανταλλακτικά.

Τα νέα έγγραφα που αναφέρονται εδώ δείχνουν ότι η κρατική Kupol έχει προχωρήσει περισσότερο στις προμήθειες UAV από την Κίνα.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιδιώκουν την αύξηση της παραγωγής τους σε drones, τα οποία έχουν αναδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά όπλα στον πόλεμο.

Συγκρίσιμο με το Reaper;

Το G3 είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του drone Garpiya-A1, σύμφωνα με αναφορές της Kupol που στάλθηκαν στο υπουργείο Άμυνας.

Επανασχεδιάστηκε από Κινέζους ειδικούς που επεξεργάστηκαν τα σχέδια του Garpiya-A1.

Η Kupol είπε ότι εντός οκτώ μηνών, το πρόγραμμα στην Κίνα θα είναι έτοιμο να παράγει ένα κινεζικής σχεδίασης επιθετικό UAV, το REM 1, με ωφέλιμο φορτίο 400 κιλών. Οι δύο ευρωπαϊκές πηγές πληροφοριών είπαν ότι αυτό το σύστημα θα είναι παρόμοιο με το αμερικανικό drone Reaper.

Οι πηγές ανέφεραν ότι μια άλλη ρωσική αμυντική εταιρεία, που ονομάζεται TSK Vektor, ενήργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ της Kupol και των Κινέζων προμηθευτών στο έργο. Ανέφεραν επίσης ότι η ρωσική εταιρεία συνεργάστηκε με μια κινεζική που ονομάζεται Redlepus TSK Vector Industrial, με έδρα το Shenzhen, χωρίς να διευκρινιστεί ο ρόλος της Redlepus.

Ένα ξεχωριστό έγγραφο που εξετάστηκε από το Reuters αποκαλύπτει πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι Kupol, TSK Vektor και Redlepus για τη δημιουργία κοινού κέντρου έρευνας και παραγωγής ρωσο-κινεζικών drones στην ειδική οικονομική ζώνη Kashgar στην επαρχία Xinjiang της Κίνας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο στρατός του είχε λάβει περίπου 140.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2023 και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να δεκαπλασιάσει αυτόν τον αριθμό φέτος.

«Όποιος αντιδρά πιο γρήγορα στις απαιτήσεις στο πεδίο της μάχης κερδίζει», είπε σε μια συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη για την παραγωγή drones.



