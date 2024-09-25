Μια φωτογραφία που Μελόνι και Μασκ κοιτάζονται τα μάτια, πυροδότησε στο διαδίκτυο ερωτήματα και σχόλια για τη σχέση τους.

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μάσκ απένεμε βραβείο στην πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια του δείπνου Global Citizen Awards, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο φωτογραφικός φακός τους «έπιασε» σε τρυφερό ενσταντανέ και αυτό ήταν. Όταν ο Μασκ έδωσε στη Μελόνι το πολυπόθητο βραβείο, το δίδυμο φάνηκε να κοιτάζει ο ένας τον άλλον στα μάτια.

Ακολούθησε το σχόλιο του Μασκ ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι είναι «ακόμα πιο όμορφη εσωτερικά παρά εξωτερικά».

Ο ιδιοκτήτης του X και πατέρας 12 παιδιών περιέγραψε επίσης τη Μελόνι ως «αυθεντική, ειλικρινή και στοχαστική».

«Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί πάντα για τους πολιτικούς», αστειεύτηκε ο Μασκ, κάτι που κέρδισε ένα κύμα γέλιου από τους 700 παρευρισκόμενους, σύμφωνα με τους New York Times .

Φήμες για ραντεβού

Η φωτογραφία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ενώ υπήρξαν και φήμες για ραντεβού μεταξύ των δύο, κάτι που ο Μασκ το διάψευσε.

Τα κοινά τους ενδιαφέροντα

Ο Μασκ έχει επιχειρηματικά ενδιαφέροντα στην Ιταλία και στο πλαίσιο αυτό έχει κανονιστεί συνάντηση με τη Μελόνι, κεκλεισμένων των θυρών ώστε να συζητήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του διαστήματος και της τεχνητής νοημοσύνης.

Μάλιστα τον Ιούνιο η Ιταλία ενέκρινε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει σε ξένες διαστημικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στη χώρα, προβλέποντας μάλιστα επενδύσεις 7,3 εκατ. ευρώ.

