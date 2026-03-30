Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για την γκαρνταρόμπα της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της στο Λονδίνο, και συγκεκριμένα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style», η έκθεση έρχεται τη χρονιά που η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας θα συμπλήρωνε τα 100 της χρόνια, με στόχο να αναδείξει και να τιμήσει το χαρακτηριστικό της στιλ και τη διαχρονική κληρονομιά της στον χώρο της μόδας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά περίπου 200 εκθέματα, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά.

Η εντυπωσιακή συλλογή καλύπτει και τις δέκα δεκαετίες της ζωής της, παρακολουθώντας την εξέλιξή της από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, και από την περίοδο που ήταν πριγκίπισσα μέχρι την άνοδό της στον θρόνο.

Ανάμεσα στα κομμάτια που θα εκτεθούν περιλαμβάνονται ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ.

Ωστόσο, μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα αναμένεται να είναι τα ανέκδοτα σκίτσα, τα δείγματα υφασμάτων και η χειρόγραφη αλληλογραφία, καθώς θα ρίξουν φως στη διαδικασία επιλογής ρούχων για ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας.

Παράλληλα, θα αποκαλύψουν την ενεργή συμμετοχή της ίδιας της Ελισάβετ στη δημιουργία και τη διαμόρφωση της γκαρνταρόμπας της.

Από τα 200 κομμάτια της συλλογής, ξεχωρίζουν το νυφικό της φόρεμα, η περίτεχνη τουαλέτα της στέψης της, καθώς και το σύνολο που επέλεξε να φορέσει στον γάμο της αδερφής της, Πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Η έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» θα φιλοξενηθεί στην «King’s Gallery» του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, από τις 10 Απριλίου έως τις 18 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.