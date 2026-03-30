Σπάνε τούβλα με τα χέρια τους, τσιμέντο με τα κεφάλια τους και πέτρες πάνω στα στομάχια των συμπολεμιστών τους: Αυτά ήταν μεταξύ των γυμνασίων σε βάση εκπαίδευσης των ειδικών δυνάμεων που παρακολούθησε, χωρίς την ανήλικη κόρη του αυτή τη φορά, ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, γελαστός πίσω από το ξύλινο γραφείο που είχε εγκατασταθεί μπροστά στο ανοιχτό στρατιωτικό πεδίο, φάνηκε να διασκεδάζει με την επίδειξη των ελίτ στρατιωτών που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πολεμικές τέχνες, ασκήσεις αντοχής, δεξιότητες μάχης, εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

Εκτός από τους στρατιώτες που επιβεβαίωσαν την άριστη φυσική τους κατάσταση με χτυπήματα στον κορμό με τσεκούρια, ο Κιμ καταχειροκρότησε και το επίλεκτο σώμα γυναικών στην επίδειξη πολεμικών τεχνών.

Kim Jong Un watching performance by female soldiers of Korean People’s Army pic.twitter.com/3LUfQ9C2zk — Kashmir Crown (@kashmircrownews) March 30, 2026

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επιθεώρησε παρακολούθησε ακόμη δοκιμές προηγμένων όπλων μάχης, όπως ενός νέου άρματος μάχης πο, σύμφωνα με το KCNA, μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα αντιαρματικά όπλα.

Στο τέλος, γυναίκες και άνδρες του στρατού στριμώχτηκαν για να φωτογραφηθούν με τον χαμογελαστό Κιμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.