Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συνομιλίες με τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας και άλλες επιχειρήσεις θα έχει σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, καθώς η κυβέρνηση καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο έλλειψης αεροπορικών καυσίμων και ντίζελ τις επόμενες εβδομάδες ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, θα αξιοποιήσει τη συνάντηση με τους ομολόγους της από την ομάδα G7 για να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την απειλή του παγκόσμιου «προστατευτισμού», καθώς οι χώρες απαγορεύουν τις εξαγωγές καυσίμων για να προστατεύσουν τα δικά τους αποθέματα, επιδεινώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων και πως δεν συντρέχει λόγος για τους καταναλωτές να αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Ωστόσο, η υπουργός παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που υπάρξουν ελλείψεις.

«Είναι αναμενόμενο για κάθε κυβέρνηση να σχεδιάζει για διάφορα ενδεχόμενα όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στον κόσμο, αλλά δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε τους πολίτες», δήλωσε μιλώντας στο BBC. «Φυσικά, οι κυβερνήσεις θα κάνουν σχέδια για έκτακτες καταστάσεις αλλά οι πολίτες θα πρέπει να είναι καθησυχασμένοι, ενόψει των διακοπών του Πάσχα, και να συνεχίσουν κανονικά την καθημερινότητά τους».

Κορυφαίοι παράγοντες της βιομηχανίας έχουν προειδοποιήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αρχίσει να αντιμετωπίζει ελλείψεις στο ντίζελ περίπου από τα μέσα Απριλίου, ενώ ορισμένες πτήσεις θα μπορούσαν επίσης να διαταραχθούν λόγω της παγκόσμιας έλλειψης αεροπορικών καυσίμων.

Στη συνάντηση της Δευτέρας, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες, ο Στάρμερ αναμένεται να ενημερώσει τους επικεφαλής των επιχειρήσεων για την κατάσταση ασφαλείας στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, θα διεξαχθεί συζήτηση για τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στον ενεργειακό εφοδιασμό του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και στις τιμές των καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα εισάγει το 50% των αναγκών της σε ντίζελ και πάνω από το 60% των απαιτήσεών της σε αεροπορικά καύσιμα, με το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, σε συνάντηση για τον ενεργειακό εφοδιασμό μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπουργείου ενέργειας και εκπροσώπων του κλάδου, η κυβέρνηση προειδοποιήθηκε ότι εάν η κρίση που προκύπτει από τον πόλεμο στο Ιράν συνεχιστεί, η κατάσταση σχετικά με την παροχή καυσίμων θα μπορούσε να «επιδεινωθεί σημαντικά».

Κυβερνητική πηγή ανέφερε στους Times ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συναντηθεί με «βασικές επιχειρήσεις από τους κλάδους της ναυτιλίας, των ασφαλίσεων και της ενέργειας στην Ντάουνινγκ Στριτ για να συζητήσουν τη σημασία της στενής συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα» για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Συνεχίζει να συντονίζεται με τους συμμάχους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η αναταραχή στην παγκόσμια ναυτιλία», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

