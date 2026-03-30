Εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ Ανμπίγια προειδοποίησε το πρωί ότι οι κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών αξιωματούχων στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, ειδικά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη, θα στοχοποιηθούν.

Το Ιράν προειδοποιεί κατά της θυσίας αμερικανικών ζωών για έναν άσκοπο «πόλεμο από χούι»

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οι ζωές των Αμερικανών και τα χρήματα των φορολογουμένων δεν πρέπει να θυσιάζονται για έναν απερίσκεπτο και χωρίς νόημα πόλεμο, σχολιάζοντας διαμαρτυρίες σε αρκετές πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ.



Ο Αμερικανικός λαός είναι θυμωμένος με τις πολιτικές «Πρώτα το Ισραήλ» ανέφερε νωρίτερα από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν επέκρινε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, επειδή επηρεάζεται από το Ισραήλ, λέγοντας ότι ο αμερικανικός λαός απορρίπτει την πολιτική «Πρώτα το Ισραήλ» που ακολουθεί ο Τραμ.

Πηγή: skai.gr

