«Το πουλί που πετά δεν αφήνει ίχνη»: Γιατί η Ιαπωνία είναι η πιο καθαρή ομάδα στα Παγκόσμια Κύπελλα

Η πρόβλεψη για τον νικητή του φετινού μουντιάλ μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά σίγουρα τον τίτλο της πιο τακτοποιημένης ομάδας της διοργάνωσης τον κερδίζει εύκολα αυτή της Ιαπωνίας. Χάρη σε μια βαθιά ριζωμένη κοινωνική συνήθεια, οι Ιάπωνες δεν αφήνουν... ίχνη στους χώρους που βρέθηκαν.

Η Nozomi Morgan, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Michiki Morgan Worldwide και ειδική στη διαπολιτισμική ηγεσία, θυμάται έντονα τη μετακόμισή της από το Σιάτλ στο Τόκιο όταν ήταν 8 ετών, κυρίως επειδή η σχολική εμπειρία ήταν εντελώς διαφορετική.

«Ένα από τα πρώτα πράγματα που με εξέπληξαν πραγματικά» είπε στο CNN Sports «ήταν ότι βγάζεις τα ‘παπούτσια εξωτερικού χώρου’ και φοράς ‘παπούτσια εσωτερικού χώρου’ για να διατηρούνται οι εσωτερικοί χώροι όσο το δυνατόν πιο καθαροί».

Αυτό όμως ήταν μόνο η αρχή. Οι γονείς της την έστειλαν στο σχολείο με ένα zokin, ένα πανί καθαρισμού που θα χρειαζόταν καθημερινά.

«Κάθε παιδί είχε το δικό του πανί, φτιαγμένο από πολλά κομμάτια ανακυκλωμένου υφάσματος ραμμένα στο χέρι, με το όνομά του επάνω», εξηγεί. «Θυμάμαι ότι η πρώτη μας εργασία ήταν να καθαρίσουμε την τάξη».

Όλες οι καρέκλες και τα θρανία μετακινούνταν μπροστά, τα παιδιά σκούπιζαν τον χώρο και στη συνέχεια καθάριζαν το πάτωμα με τα μικρά τους πανιά.

«Έμοιαζε περισσότερο με παιχνίδι παρά με αγγαρεία. Ήταν κάτι που κάναμε όλοι μαζί».

Η Morgan λέει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του δημοτικού και του γυμνασίου οι μαθητές καθάριζαν τα πάντα: από τα φύλλα στις σκάλες μέχρι και τις τουαλέτες.

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει: ‘Το πουλί που πετά δεν αφήνει ίχνη πίσω του’», ανέφερε.

«Απλώς δοκιμάστε το μία φορά»

Ωστόσο, δεν αγαπούσαν όλοι αυτή τη σχολική εμπειρία.

«Μισούσα κάθε λεπτό της» δήλωσε στο CNN ο Hirokazu Tsunoda. «Το θεωρούσα άδικο. Σκεφτόμουν: ‘Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό; Οι ιαπωνικές τάξεις δεν είναι και τόσο βρόμικες, και όλοι χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων έτσι κι αλλιώς.’»

Σήμερα δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι τότε αισθανόταν έτσι, αφού από το 2008 παρακολουθεί Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Κύπελλα, βοηθώντας συστηματικά στον καθαρισμό των κερκίδων μετά τους αγώνες.

«Δεν είναι ένας χώρος όπου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις απλώς επειδή πλήρωσες εισιτήριο» είπε. «Για εμάς είναι ένας ιερός χώρος. Αν κάτι είναι πραγματικό πάθος για σένα, δεν θέλεις να αφήσεις τον τόπο που αγαπάς σε ακαταστασία. Οπότε, μαζεύεις τα σκουπίδια».

Ο Tsunoda εξηγεί ότι άρχισε να εκτιμά πραγματικά την αξία της καθαριότητας μόνο ως ενήλικας, όταν βοηθούσε να καθαριστεί το σχολείο της κόρης του.

«Υπάρχουν άνθρωποι που επικρίνουν τους Ιάπωνες φιλάθλους όταν μαζεύουν σκουπίδια στα γήπεδα, λέγοντας ότι το κάνουν για τα φώτα της δημοσιότητας ή ότι είναι απλώς επίδειξη. Σε αυτούς θα ήθελα να πω: δοκιμάστε το μία φορά.

Το να μαζεύεις το μισοφαγωμένο φαγητό ή το μισοτελειωμένο ποτό κάποιου άλλου είναι δυσάρεστο, χωρίς αμφιβολία. Αλλά μόλις το κάνεις, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να γίνεις εσύ ο ίδιος κάποιος που πετά σκουπίδια».

Ο Tsunoda έχει γίνει άτυπος εκπρόσωπος αυτής της κουλτούρας καθαριότητας, αλλά επισημαίνει ότι απλώς ακολουθεί το παράδειγμα των φιλάθλων που προηγήθηκαν.

Και δεν είναι μόνο οι οπαδοί στις κερκίδες. Η ίδια η ομάδα της Ιαπωνίας φημίζεται για την τάξη και την καθαριότητά της.

Είτε κέρδιζε είτε έχανε, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022 τα αποδυτήρια της ομάδας ήταν πεντακάθαρα μετά τους αγώνες. Το μόνο σημάδι της παρουσίας τους ήταν ένα ευχαριστήριο σημείωμα και μερικά οριγκάμι.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας, Makoto Hasebe, δήλωσε πριν από οκτώ χρόνια:

«Είμαι πραγματικά περήφανος για το προσωπικό μας. Το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους μας. Ζώντας συνήθως στο εξωτερικό και έχοντας επισκεφθεί πολλές χώρες με την εθνική ομάδα, συχνά νιώθω ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσο καθαρούς δρόμους όσο η Ιαπωνία.

Πιστεύω ότι η Ιαπωνία και οι Ιάπωνες διαθέτουν ένα υπέροχο πνεύμα. Και είμαι περήφανος γι’ αυτό, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως Ιάπωνας πολίτης».

Ο Tsunoda αναφέρει ότι φέρνει πάντα επιπλέον σακούλες απορριμμάτων στους αγώνες και ότι ολοένα περισσότεροι φίλαθλοι άλλων χωρών συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

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