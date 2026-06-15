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Μπεν-Γκβιρ: «Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ-Ιράν»

«Δεν θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ» δήλωσε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ

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Γκβίρ

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέκρινε σήμερα τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τους όρους της.

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«Η συμφωνία του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ δεν μας δεσμεύει (…) δεν είμαστε μέρη αυτής της συμφωνίας. Δεν εγγυάται την ασφάλειά μας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ στο Telegram, στην πρώτη αντίδραση Ισραηλινού αξιωματούχου στη συμφωνία.

«Δεν θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τίποτε λιγότερο από την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ. Δεν θα πρέπει να αποσυρθούμε ούτε εκατοστό από το έδαφος το οποίο οι στρατιώτες μας έχουν κατακτήσει και καθαρίσει από τρομοκρατικές υποδομές» στον Λίβανο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
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