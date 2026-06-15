Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Σπάτων-Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να αφαιρούσαν συστηματικά και επί μακρό χρονικό διάστημα οχήματα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, το οποίο εξέδωσε και τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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