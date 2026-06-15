Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αττική: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον κυκλώματος που έκλεβε οχήματα - 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αρμόδιο ΤΔΕΕ Σπάτων-Αρτέμιδος, το οποίο εξέδωσε και τα σχετικά εντάλματα σύλληψης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Σπάτων-Αρτέμιδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να αφαιρούσαν συστηματικά και επί μακρό χρονικό διάστημα οχήματα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων-Αρτέμιδος, το οποίο εξέδωσε και τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: οχήματα Αττική εγκληματική οργάνωση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο