Ιράν: Η εκ νέου επιβολή διεθνών κυρώσεων θα περιπλέξει την κατάσταση αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Η εκ νέου επιβολή διεθνών κυρώσεων στο Ιράν θα καταστήσει πιο περίπλοκη την «κατάσταση» με το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γαριμπαμπαντί μιλούσε ενόψει της συνάντησης την Παρασκευή με τρία ευρωπαϊκά κράτη, μια ομάδα γνωστή ως Ε3 –Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία.

Η E3 έχει δηλώσει ότι εάν δεν επιτευχθεί καμία πρόοδος έως τα τέλη Αυγούστου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό "snapback" –μια διαδικασία με την οποία θα επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στην Τεχεράνη, που ήρθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 με αντάλλαγμα περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Θα εκφράσουμε τη θέση μας αναφορικά με τα σχόλια της Ε3 για τον μηχανισμό snapback, που νομίζουμε ότι στερείται κάθε νομικής βάσης», δήλωσε ο Γαριμπαμπαντί, αναφερόμενος στη συνάντηση της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

«Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθειά μας θα είναι να δούμε εάν μπορούμε να βρουμε κοινές λύσεις για να διαχειριστούμε την κατάσταση».

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις, μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία, είναι τα εναπομείναντα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα -- από την οποία οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν το 2018.

«Είναι επτά χρόνια που η πυρηνική συμφωνία δεν εφαρμόζεται από τους Ευρωπαίους ύστερα από την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτή. Πώς μπορούν να ισχυριστούν ότι το Ιράν δεν ακολουθεί τη συμφωνία όταν οι ίδιοι δεν το έχουν κάνει;», πρόσθεσε ο Γαριμπαμπαντί.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και δηλώνει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

