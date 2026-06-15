Σε 4 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, πρωτότοκος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ και θετός γιος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον, μετά την απόφαση δικαστηρίου του Όσλο που τον έκρινε ένοχο για δύο περιπτώσεις βιασμού.

Ο 29χρονος αντιμετώπιζε συνολικά 4 κατηγορίες βιασμού, με το δικαστήριο να τον καταδικάζει για τις δύο και να τον αθωώνει για τις άλλες δύο. Οι υποθέσεις αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, βρίσκονταν σε κατάσταση ύπνου ή ήταν ανίκανες να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια των περιστατικών που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 2018 και 2024.

Πέρα από τις κατηγορίες βιασμού, ο Χόιμπι βρέθηκε αντιμέτωπος με δεκάδες ακόμη κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για σωματική βία, απειλές, παραβίαση περιοριστικών όρων, τροχαίες παραβάσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες βιασμού, ωστόσο παραδέχθηκε ορισμένα από τα ελαφρύτερα αδικήματα που του αποδίδονταν.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης επτά ετών και επτά μηνών, ενώ η υπεράσπιση υποστήριξε ότι θα έπρεπε να αθωωθεί για τις κατηγορίες βιασμού και να τιμωρηθεί μόνο για όσα αδικήματα είχε παραδεχθεί, με ποινή που δεν θα ξεπερνούσε τους 18 μήνες.

Η δίκη, που διήρκεσε έξι εβδομάδες, απασχόλησε έντονα τη νορβηγική κοινή γνώμη. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο από το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου, ενώ κατέθεσαν πολλές γυναίκες που τον κατήγγειλαν.

Παρότι ο Χόιμπι δεν διαθέτει βασιλικό τίτλο ούτε ασκεί επίσημα καθήκοντα, η στενή του σχέση με τη νορβηγική βασιλική οικογένεια έδωσε ιδιαίτερη δημοσιότητα στην υπόθεση. Είναι γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ από σχέση πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον και μεγάλωσε μαζί με τα μέλη της μελλοντικής βασιλικής οικογένειας.

Το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω πνευμονικής ίνωσης και αναμένει μεταμόσχευση πνεύμονα. Παράλληλα, η νορβηγική βασιλική οικογένεια βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τις αποκαλύψεις για παλαιότερες επαφές της πριγκίπισσας με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, για τις οποίες η ίδια έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη, διευκρινίζοντας ότι δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.