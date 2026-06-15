Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι στην οδό Ιωνίας το πρωί της Δευτέρας (15/6).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με έξι οχήματα και 18 πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνεχώς ενισχύονται με επιπλέον προσωπικό και μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αχαρνών.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες σχεδόν ολόκληρο το κατάστημα. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε όχημα. Η ΔΑΕΕ βρίσκεται από νωρίς στο σημείο, εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες του ιδιοκτήτη καθώς και όσων βρίσκονταν στο σημείο για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε νωρίτερα σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Πηγή: skai.gr

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