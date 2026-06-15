Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Kιρ Στάεμερ, παρουσιάζοντας ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η απόφαση ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία και θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις στην Ευρώπη για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών, διευκολύνουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τα εκθέτουν σε επικίνδυνο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει την προσοχή τους.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εθιστικά χαρακτηριστικά, όπως η ατελείωτη κύλιση περιεχομένου (infinite scroll), τα οποία, όπως είπε, κρατούν τους νέους συνδεδεμένους για ώρες εις βάρος του διαβάσματος, του ύπνου και των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους.

«Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Διευκολύνουν τους νταήδες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν, και θα μπορούσαν ακόμη και να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία. Τα εκθέτουν σε επικίνδυνο περιεχόμενο, επειδή αυτό τραβάει την προσοχή. Είναι σχεδιασμένα να προκαλούν εθισμό», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αναλυτικά οι απαγορεύσεις:

- Αποκλεισμός των παιδιών κάτω των 16 ετών από πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Threads, το Facebook, το X, το YouTube, το Snapchat, το Reddit, το Twitch και το Kick, με εξαίρεση εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp).

- Απαγόρευση των ζωντανών μεταδόσεων και της επικοινωνίας με αγνώστους για τους ανηλίκους, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών.

- Επιβολή ορίου ηλικίας (18+) για την πρόσβαση σε AI chatbots «ρομαντικής συντροφιάς» που προσομοιώνουν σχέσεις.

- Εισαγωγή αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρονικής εξακρίβωσης ηλικίας υπό την εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής Ofcom, ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολη η παράκαμψη των κανόνων από τα παιδιά.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εν λόγω απαγόρευσης, η σχετική νομοθεσία αναμένεται να κατατεθεί μέχρι τα Χριστούγεννα και οι πρώτοι κανονισμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την άνοιξη του 2027.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση προχώρησε τις απαγορεύσεις επικαλούμενη τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία η συντριπτική πλειονότητα των γονέων τάχθηκε υπέρ της αύξησης του ελάχιστου ορίου ηλικίας στα 16 έτη.

Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις προτού αποφασιστεί. Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να αποτρέψει τους ανηλίκους από το να παρακάμπτουν τους περιορισμούς μέσω τεχνικών μέσων.

Πηγή: skai.gr

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