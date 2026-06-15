Κατς: Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε στον Λίβανο και, αν το Ιράν κάνει επίθεση, θα ανταποδώσουμε», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς μια ημέρα μετά την ανακοίνωση ΗΠΑ - Ιράν για συμφωνία.

Αναλυτικά ο Κατς αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ ηγούμαστε μιας σαφής πολιτικής που καθορίζει ότι οι IDF θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, χωρίς κανένα χρονικό όριο, για να προστατεύσουν τα σύνορα και τις ισραηλινές κοινότητες από τους τζιχαντιστές».

Όπως σημειώνει: «Οι ζώνες ασφαλείας θα καθαριστούν από τους ντόπιους, και όλη η τρομοκρατική υποδομή, πάνω και κάτω από το έδαφος, θα καταστραφεί».

Ο Κατς δηλώνει ότι η διατήρηση των ζωνών ασφαλείας είναι «μεταξύ των μεγαλύτερων επιτευγμάτων των IDF στον πόλεμο, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθούν οι IDF από το Λίβανο, παρά τις πιέσεις. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έκανε σαφή αυτά τα σημεία στον πρόεδρο των ΗΠΑ και σε άλλους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, και εγώ το έκανα σαφές χθες στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ», σημειώνει.

«Δεν θα συμβιβαστούμε στα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ και την προστασία των πολιτών μας, και δεν θα αποσυρθούμε από τις ζώνες ασφαλείας», τονίζει ο Κατς.

Παράλληλα, προειδοποιεί πως «αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των γεγονότων στο Λίβανο, θα το χτυπήσουμε με πλήρη ισχύ».

«Είμαστε δεσμευμένοι μόνο στους πολίτες μας και στην ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», κατέληξε.

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Πηγή: skai.gr

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