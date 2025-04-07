Συνεδρίαση για γερά νεύρα ήταν η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας στη Wall Street, λόγω της νέας σύγχυσης που προκάλεσε ένα δημοσίευμα για τους αμερικανικούς δασμούς το οποίο διέψευσε όμως αργότερα ο Λευκός Οίκος.

Ειδικότερα, τη σύγχυση προκάλεσε δημοσιεύματα που ανέφερε ότι ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να «παγώσει» τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε την προηγούμενη Τετάρτη για 90 ημέρες, προς όλες τις χώρες με εξαίρεση την Κίνα, προκειμένου να γίνουν διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Οι αναφορές ώθησαν τους βασικούς δείκτης της αμερικανικής αγοράς να σβήσουν μέσα σε λίγα λεπτά απώλειες άνω του 4% και να κινηθούν έντονα ανοδικά. Η ανάκαμψη όμως ήταν πρόσκαιρη, καθώς λίγο αργότερα ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το δημοσίευμα fake news, με αποτέλεσμα οι δείκτες να επιστρέψουν βίαια σε αρνητικό έδαφος, για να κλείσουν τελικά, μετά από αρκετά σκαμπανεβάσματα και έντονη μεταβλητότητα με μεικτά πρόσημα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones που ξεκίνησε με «βουτιά» έως και 1.700 μονάδων, μόλις κυκλοφόρησε το δημοσίευμα πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό rebound 2.595 μονάδων, το οποίο όμως δεν κράτησε πολύ, με τον δείκτη να επιστρέφει σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε μέχρι το κλείσιμο, ολοκληρώνοντας όμως τη συνεδρίαση με σχετικά ήπιες απώλειες μόλις 350 μονάδων ή 0,91% στις 37.965,60 μονάδες.

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ο οποίος έκλεισε με μικρή πτώση 0,23% στις 5.062,25 μονάδες, παρότι στα χαμηλά ημέρας βρέθηκα να χάνει έως και 4,7%, εισερχόμενος πρόσκαιρα σε bear market καθώς βρίσκεται πλέον σχεδόν 18% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον Φεβρουάριο.

Έντονα μεταβλητότητα παρουσίασε και ο τεχνοβαρής Nasdaq, ο οποίος όμως κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει την ημέρα οριακά υψηλότερα, στις 15.603,26 μονάδες, με κέρδη 0,10%, παρότι ενδοσυνεδριακά έφτασε να καταγράφει «βουτιά» άνω του 5%.

«Βουτιά» και κλείσιμο κοντά στα χαμηλά ημέρας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η πρόσκαιρη άνοδος της αμερικανικής αγοράς, προκάλεσε μια σύντομη ανάκαμψη των μετοχών και στην Ευρώπη, που όμως ξεφούσκωσε επίσης μετά τη διάψευση του Λευκού Οίκου, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να επιστρέφουν και πάλι στο βαθύ κόκκινο και να κλείσουν τελικά κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές μετοχές κατρακύλησαν σε χαμηλό 16 μηνών στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι δασμοί που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει τεράστιες ανησυχίες στους επενδυτές για τον βαθμό που οι βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ μπορούν να πληγούν ενώ παράλληλα φοβούνται για μια παγκόσμια ύφεση αφού ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο επιμένει στην επιθετική του ρητορική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα αλλά προχώρησε και σε νέες «εμπρηστικές» δηλώσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με πτώση σχεδόν 6%, ωστόσο στην πορεία και μετά από αρκετές έντονες διακυμάνσεις έκλεισε με «βουτιά» 4,5% στις 474,02 μονάδες, ενώ 4,31% χαμηλότερα κατρακύλησε ο Euro Stoxx 50 με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DΑΧ που κατέγραφε πτώση σχεδόν 9,5% στο άνοιγμα, αφού έσβησε πρόσκαιρα τις απώλειές του μετά την αμερικανική έξαρση, επανήλθε στο «βαθύ κόκκινο» και έκλεισε 4,26% χαμηλότερα, ενώ «βουτιά» 4,78% σημείωσε ο γαλλικός CAC 40. Ακόμα υψηλότερες απώλειες της τάξης του 5,2% κατέγραψε ο δείκτης του Μιλάνου FTSE MIB, ενώ στο -5,1% έκλεισε ο IBEX 35 στη Μαδρίτη.

Την ίδια ώρα ο FTSE 100 στο Λονδίνο ολοκλήρωσε τις συναλλαγές κοντά στα χαμηλά ημέρας καταγράφοντας πτώση 4,4%.

Υπέκυψε στον διεθνή πανικό το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, καθώς υπέκυψε στον διεθνή πανικό που έχουν προκαλέσει στους επενδυτές οι δασμοί του Τραμπ και την ταχεία κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου που έχει πυροδοτήσει φόβους για οικονομική επιβράδυνση και επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Με τη σημερινή πτώση, η εγχώρια αγορά μετοχών έχει μηδενίσει τα υψηλά κέρδη που κατέγραφε από τις αρχές του 2025, ενώ μόνο σήμερα εξανεμίστηκε κεφαλαιοποίηση ύψους 7,93 δισ. ευρώ. Συνολικά, στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» 14,985 δισ. ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.478,92 μονάδες, με «βουτιά» 7,43%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατρακύλησε έως τις 1.455,08 μονάδες (-8,92%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 404,353 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 95.810.962 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 7,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 7,15%.

Κάτω από τα 60 δολ. το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή οι φόβοι ότι οι δασμοί που έχει επιβάλλει ο Πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ -και ενδεχομένως και άλλες οικονομίες- σε ύφεση και κατ' επέκταση θα πλήξουν τη ζήτηση για καύσιμα οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 60 δολ. το βαρέλι.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του αργού τύπου West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου, που νωρίτερα υποχώρησε στο χαμηλό των 58,95 δολαρίων το βαρέλι όπου η τιμή του είχε βρεθεί για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2021, σημειώνει απώλειες 2% στα 60,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Brent παράδοσης Ιουνίου 2025, που αποτελεί και παγκόσμιο σημείο αναφοράς, υποχωρεί κατά 1,22% στα 64,78 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ανακάμψει ελαφρώς από το χαμηλό ημέρας των 62,51 δολαρίων το βαρέλι.

Η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού έρχεται στον απόηχο των ανησυχιών ότι οι δασμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν υψηλότερα κόστη στις επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της θα πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Κατάρρευση στα ασιατικά χρηματιστήρια

Βουτιά πάνω από 12% κατέγραψε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και πάνω από 16 χρόνια. Ο δείκτης Hang Seng έχανε 12,4% και βρισκόταν στις 20.021,32 μονάδες γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος και έκλεισε στο 13,2%, την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1997.

Επίσης, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 6,2% καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών Alibaba και Tencent σημείωσαν πτώση πάνω από 8%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε νωρίτερα κατά 9% ενώ έκλεισε με πτώση 7,68%.

Ο ιαπωνικός τραπεζικός δείκτης TOPIX βυθίστηκε έως και 9,6%.

Στην αγορά της Νότιας Κορέας ο Kospi κατέγραψε απώλειες νωρίτερα έως και 8%, ενώ οι συναλλαγές διακόπηκαν για πέντε λεπτά καθώς οι μετοχές κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση.

Υποχωρεί ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης

Παράλληλα, ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης Sentix υποχώρησε στις -19,5 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2023, από -2,9 που ήταν τον Μάρτιο.

Η Sentix, εξηγεί ότι «το δασμικό σφυρί του Τραμπ» έχει σφυρηλατήσει την αισιοδοξία, με τις οικονομικές προσδοκίες για την Ευρωζώνη να πέφτουν πλέον με ρυθμό ρεκόρ.

Οι οικονομικές προσδοκίες των ΗΠΑ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008, ενώ το σοκ των δασμών πυροδότησε φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.