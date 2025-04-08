Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ειδοποιήθηκε από την Ουάσιγκτον για νέες περικοπές της χρηματοδότησης που προοριζόταν για τη χορήγηση επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας σε 14 χώρες, εκφράζοντας τον φόβο του πως ισοδυναμούν με την επιβολή της «θανατικής ποινής σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Το ΠΕΠ, ήδη αντιμέτωπο με συρρίκνωση κατά 40% της χρηματοδότησής του για το 2025, «είναι πολύ ανήσυχο για πρόσφατες ειδοποιήσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ που ανέφεραν ότι η χρηματοδότηση για τη χορήγηση έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας σε 14 χώρες τερματίζεται», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ μέσω X, χωρίς να διευκρινίσει για ποιες χώρες πρόκειται.

«Αν εφαρμοστεί» το μέτρο αυτό, «θα ισοδυναμεί με την επιβολή της θανατικής ποινής σε εκατομμύρια ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με ακραία πείνα και λιμό», προειδοποίησε.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να ζητήσουμε διευκρινίσεις και να απευθύνουμε έκκληση να διατηρηθεί η υποστήριξη αυτών των προγραμμάτων που σώζουν ζωές», συνέχισε το ΠΕΠ.

Οι νέες περικοπές δεν αφορούν το ίδιο το ΠΕΠ.

Η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε την Παρασκευή το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) πως τερματίζει δυο νέα προγράμματα, ενημέρωσε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία, ειδικευμένη στην υγεία της μητέρας και του παιδιού. Το πρώτο αφορά το Αφγανιστάν και προέβλεπε τη δαπάνη 24 εκατομμυρίων δολαρίων· το δεύτερο τη Συρία.

Οι ανακοινώσεις για περικοπές της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, ειδικά από πλευράς των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό σε ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε έτσι το 83% —περικόπτοντας χρηματοδοτήσεις «δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων»— των προγραμμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας USAID, η οποία διαχειριζόταν ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ίσο με το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται σε παγκόσμια κλίμακα.

