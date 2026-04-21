Έκθεση στη Σουηδία: Η αγένεια στην πολιτική δημόσια συζήτηση απειλεί τη δημοκρατία

Η αγένεια και οι απρεπείς εκφράσεις στην πολιτική οδηγούν σε υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και αυξάνει τον κίνδυνο της αποχής, σύμφωνα με έκθεση Σουηδών ερευνητών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Την έκθεση, συνέταξαν ο Νταν Χάνσον και η Κάριν Βιγιόμ, ερευνητές που ειδικεύονται σε θέματα σχετικά με το στρες και τις συνθήκες εργασίας στο ινστιτούτο Καρολίνσκα με ανάθεση από το TCO, το σουηδικό συνδικάτο μεσαίων στελεχών και επαγγελμάτων.

«Η αγένεια στην πολιτική αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και η κατάσταση επιδεινώνεται, κάτι που μπορεί να καταλήξει να αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευγένεια στην πολιτική», γράφουν στην έκθεση.

Οι δύο ερευνητές πραγματοποίησαν έκθεση στη βάση διεθνών μελετών. Το συνδικάτο που παρήγγειλε την έρευνα άντλησε στη συνέχεια μαθήματα για τη Σουηδία.

Ανησυχία για τον επιθετικό τόνο στις πολιτικές συζητήσεις

Τρεις στους τέσσερις ανθρώπους στη Σουηδία δηλώνουν ότι ανησυχούν για τον τόνο των ανταλλαγών στην πολιτική δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Novus τον Φεβρουάριο του 2026.

Ένας στους δύο λέει ότι σταμάτησε να παρακολουθεί πολιτικές συζητήσεις λόγω ενός πολύ επιθετικού τόνου. Παράλληλα, ένας στους δύο λέει ότι ένας πιο αβρός τόνος θα του δημιουργούσε περισσότερο επιθυμία να παρακολουθήσει αυτές τις συζητήσεις.

Το ζήτημα είναι επίκαιρο στη Σουηδία όπου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στις 13 Σεπτεμβρίου.

Τον Νοέμβριο, η πρώην πρόεδρος του κόμματος του Κέντρου Άνα-Καρίν Χατ παραιτήθηκε έπειτα από μόλις πέντε μήνες στη θέση αυτή, αφού έλαβε σειρά απειλών, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη σκανδιναβική χώρα. Είχε πει πως δεν αισθανόταν πλέον ασφαλής για να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα.

Σύμφωνα με έκθεση του σουηδικού Εθνικού Συμβουλίου για την Πρόληψη της Εγκληματικότητας (Bra), το 25,4% των αιρετών έχουν δηλώσει ότι «υπήρξαν θύματα μίας μορφής απειλής ή παρενόχλησης, ή βίας, βανδαλισμού ή κλοπής» το 2024.

Η ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε σήμερα κατά την παρουσίαση της έκθεσης των ερευνητών του Καρολίνσκα.

Η Χάνα Όλσον Μπεργκ, αναπληρώτρια διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας Aftonbladet, είπε πως θα πρέπει να αλλάξει η μορφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να αναπροσαρμοστούν πιο μακροσκελή περιεχόμενα.

Επικαλέστηκε το παράδειγμα ενός βίντεο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο κοινό: ο υπουργός Συνεργασίας, μέλος των Μετριοπαθών (δεξιά) Μπέντζαμιν Ντούσα και η εκπρόσωπος των Μετριοπαθών για την ενσωμάτωση Λαβέν Ρένταρ εμφανίζονται σε ένα αυτοκίνητο που περνάει από τα προάστια της Στοκχόλμης, της πρωτεύουσας, κυρίως από συνοικίες απ΄όπου κατάγονται.

Δείχνουν τους τόπους όπου πέρασαν την παιδική τους ηλικία και ξεκίνησαν την πολιτική τους δράση, χωρίς χλευασμούς ή υβριστική γλώσσα.

Πηγή: skai.gr

