Ζελένσκι: «Ένδειξη ασέβειας η μη επίσκεψη Αμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θεωρεί «ασέβεια» το γεγονός ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επισκέφθηκαν τη Μόσχα, αλλά όχι το Κίεβο.

Οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη του περασμένου έτους, καθώς εντείνονταν οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και το επανέλαβαν τον Ιανουάριο. Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει μεταβεί στη Μόσχα οκτώ φορές, έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, ούτε ο ίδιος ούτε ο Κούσνερ έχουν επισκεφθεί το Κίεβο με επίσημη ιδιότητα.

«Είναι ασέβεια να πηγαίνουν στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο, απλώς είναι ασέβεια», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ουκρανικό μέσο. «Κατανοώ ότι υπάρχουν σύνθετα ζητήματα logistics... Αν δεν θέλουν να έρθουν, μπορούμε να συναντηθούμε και σε άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι δύο σχεδίαζαν να επισκεφθούν την Ουκρανία, όμως το ταξίδι δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Η τελευταία τριμερής σύνοδος μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, μετατοπίζοντας την προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετέχουν στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα που μεταβαίνει στο Πακιστάν για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, με τον Ζελένσκι να αναγνωρίζει ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή. «Ωστόσο, για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους Αμερικανούς», τόνισε.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός επιταχύνθηκαν το φθινόπωρο του 2025, όταν έγινε γνωστό ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι επεξεργάζονταν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλάμβανε όρους δυσμενείς για το Κίεβο. Η Ουκρανία απαίτησε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, οδηγώντας σε μια σειρά συναντήσεων και συνόδων. Μέχρι τον Φεβρουάριο, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο δήλωσαν ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία για ορισμένα «στρατιωτικά ζητήματα», όπως η γραμμή του μετώπου και η επιτήρηση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα, όπως η απαίτηση της Ουκρανίας για επιστροφή των παιδιών που, όπως καταγγέλλει, απελάθηκαν βίαια από τη Ρωσία, καθώς και η επιμονή της Μόσχας για «αλλαγή καθεστώτος» στο Κίεβο.

Λεπτή κόκκινη γραμμή παραμένει το Ντονμπάς

Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το καθεστώς της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς. Η απαίτηση της Ρωσίας για κυριαρχία σε ουκρανικά εδάφη ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτη για το Κίεβο, με καμία πλευρά να μην δείχνει διάθεση υποχώρησης.

«Αναζητούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ δύο εντελώς αντίθετων θέσεων», δήλωσε τον Φεβρουάριο ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κυρίλο Μπουντάνοφ. «Δεν τον έχουμε ακόμη βρει».

Όπως πρόσθεσε, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει τελικά «να παραδεχθούν ένα από τα δύο: είτε βρίσκουμε λύση και τερματίζουμε τον πόλεμο είτε αναλαμβάνουμε από κοινού την ευθύνη ότι δεν βρέθηκε λύση και συνεχίζουμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον».

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022, αποτελεί καθημερινότητα για τους Ουκρανούς εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Μεγάλα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ οι μάχες συνεχίζονται κατά μήκος ενός εκτεταμένου μετώπου από το Λουχάνσκ έως τη Χερσώνα. Πόλεις σε όλη την Ουκρανία δέχονται τακτικά αεροπορικές επιθέσεις, με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί εκατοντάδες drones και πυραύλους που προκαλούν θύματα και καταστροφές σε υποδομές.

Μόνο μέσα σε μία νύχτα την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 700 drones και πυραύλους σε διαδοχικά κύματα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές με drones μεγάλης εμβέλειας, πλήττοντας λιμάνια, εργοστάσια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, στις αρχές Απριλίου τουλάχιστον το 20% της εξαγωγικής ικανότητας της Ρωσίας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω των επιθέσεων. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, παρά τη συνεχιζόμενη πτώση του ΑΕΠ της χώρας.



