Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναφερόμενη στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως γεωπολιτική αναγκαιότητα, προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος δεν πρέπει να αφεθεί στην επιρροή της Ρωσίας, της Τουρκίας ή της Κίνας.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια της γερμανικής εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε: «Πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να μην πέσει υπό ρωσική, τουρκική ή κινεζική επιρροή. Πρέπει να σκεφτούμε πιο τολμηρά και πιο γεωπολιτικά».

Πρόσθεσε ότι το προηγούμενο ευρωπαϊκό μοντέλο, που βασιζόταν σε φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, χαμηλού κόστους εργασία από την Κίνα και ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον τελειώσει.

«Πρέπει να επανατοποθετηθούμε πλήρως. Πρέπει να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι», τόνισε.

Ακολούθως σε ενημέρωση των συντακτών, η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση του Anadolu, για τη δήλωση της προέδρου της Κομισιόν ανέφερε ότι η Τουρκία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, έχει «πρόσθετη ευθύνη» στη γειτονιά της.

«Δεν αγνοούμε την επιρροή που έχει στην περιοχή», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι η αναφορά της φον ντερ Λάιεν αφορούσε κυρίως τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη ευθυγράμμισης με τις αξίες της ΕΕ.

Η Πίνιο υπογράμμισε ότι η προσδοκία της Ένωσης είναι η Τουρκία να ενεργεί με συνέπεια προς τις ευρωπαϊκές αξίες στη περιφερειακή της δράση.

«Αυτό που ειπώθηκε εδώ είναι, φυσικά, ότι η Τουρκία, ακριβώς ως υποψήφια χώρα, έχει και μια πρόσθετη ευθύνη στη γειτονιά της, και δεν αγνοούμε την επιρροή που ασκεί στην περιοχή», ανέφερε.

«Στην προκειμένη περίπτωση, η αναφορά αφορούσε τα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνάρτηση με τις αξίες της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε η πρόεδρος στην Τουρκία», πρόσθεσε η Πίνιο, υπογραμμίζοντας ότι η προσδοκία είναι η Τουρκία να ενεργεί με συνέπεια προς τις ευρωπαϊκές αξίες στην περιφερειακή της δράση.



Πηγή: skai.gr

