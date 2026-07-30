Θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψαν η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΕΥΣ) και ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ το 2025, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για την προηγουμένη χρήση.

Ειδικότερα, το 2025 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, THE MART) ανήλθε στα 6,13 δισ. ευρώ (έναντι 5,56 δισ. ευρώ το 2024). Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 228 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Ο αριθμός καταστημάτων του Ομίλου ήταν 542 (έναντι 539 το 2024). Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ανήλθε σε 776.000 (έναντι 712.000 πελατών το 2024). Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 42.415 (έναντι 39.835 εργαζομένων το 2024).

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) ανήλθε το 2025 στα 5,1 δισ. ευρώ (από 4,65 δισ. ευρώ το 2024).

Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε 220 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 192,5 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 95,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών). Ο αριθμός καταστημάτων της ΕΥΣ ήταν 460 (έναντι 457 το 2024). Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000 (έναντι 638.000 πελατών το 2024). Στις 31/12/2025 οι εργαζόμενοι ήταν 35.965 (έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024).

Το 2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των εργαζομένων της μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Απριλίου τον βασικό μισθό σε 1.000 ευρώ για άγαμους και σε 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζομένους, και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση διετίας. Το 2025, το επενδυτικό πλάνο της ΕΥΣ εστίασε κυρίως:

- Στην ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της μέσω της ίδρυσης τριών καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.

- Στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου, στη Φούσα Ασπροπύργου, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

- Στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα.

- Σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η ΕΥΣ υλοποιεί επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, ήδη έχει προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα Franchise στην Πάρο άρχισαν να λειτουργούν ως εταιρικά.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Έως σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις, το πλάνο της επιχείρησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά έργα:

- Δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου στην περιοχή του Ρέντη, με στόχο να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

- Δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου.

- Ιδρύσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων.

- Ανάπτυξη του μοντέλου καταστημάτων Food to Go, μέσω της δημιουργίας πιλοτικών καταστημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δικαιόχρησης σε εργαζομένους της επιχείρησης και σε επαγγελματίες της εστίασης.

Πηγή: skai.gr

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