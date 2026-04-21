Μήνυμα Τραμπ προς Ιράν μέσω Truth Social για απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απηύθυνε δημόσια έκκληση προς την ηγεσία του Ιράν, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ζητώντας την απελευθέρωση οκτώ γυναικών ενόψει επικείμενων διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Στο μήνυμά του, ο Τραμπ αναφέρει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «θα βρεθούν σύντομα σε συνομιλίες με εκπροσώπους του», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προχωρήσουν στην απελευθέρωση των γυναικών σε ένδειξης καλής θέλησης.

Παράλληλα, ζητά να μην προκληθεί τίποτα κακό στις γυναίκες αυτές, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση «θα αποτελούσε μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.

Πηγή: skai.gr

