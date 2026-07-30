Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, ενώ οι μεσολαβητές πραγματοποίησαν νέες συνομιλίες με ηγετικά στελέχη της Χαμάς για να εργαστούν προς την πλήρη εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που εκπονήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Υγειονομικοί δήλωσαν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και ένα 8χρονο κορίτσι.

Στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σπίτι στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί 18 μηνών και τραυμάτισε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με υγειονομικούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι και τα δύο πλήγματα είχαν στόχο μαχητές της Χαμάς.

Οι τελευταίοι αυτοί θάνατοι έρχονται να προστεθούν στους 1.200 και πλέον Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους, που σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους στη Γάζα.

Η Χαμάς συνήθως δεν αποκαλύπτει τις απώλειες στις τάξεις της. Η εκεχειρία έπαυσε τις γενικής κλίμακας ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά δεν σταμάτησε τα σχεδόν καθημερινά ισραηλινά πλήγματα. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.

Συνομιλίες στο Κάιρο

Στο Κάιρο, ηγετικά στελέχη της Χαμάς πραγματοποιούσαν συνομιλίες με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τη Γάζα, όπως τους παρουσιάστηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, που επιβλέπει την εφαρμογή του.

Το σχέδιο ζητά αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, διακυβέρνηση από πολιτική Παλαιστινιακή διοίκηση, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης για να βοηθήσει να διατηρηθεί η ασφάλεια.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες δεν σημειώνεται πρόοδος.

Σήμερα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση προσέρχεται με «θετική και καλή» απάντηση, ωστόσο δεν δήλωσε εάν η οργάνωση συμφώνησε στον πλήρη αφοπλισμό της -ένα βασικό αγκάθι στις συνομιλίες κατά τους τέσσερις τελευταίους μήνες.

Η Χαμάς επιθυμεί το Ισραήλ να δεσμευθεί στον τερματισμό των επιθέσεων στη Γάζα, αποσύροντας τις δυνάμεις του.

Πηγές προσκείμενες στη Χαμάς δήλωσαν ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να «περιορίσει και να αποθηκεύσει» τον βαρύ οπλισμό υπό έναν παλαιστινιακό φορέα, όχι να τον παραδώσει στο Ισραήλ. Η Χαμάς δεν έκανε κάποιο σχόλιο σχετικά με αυτό.

Το Συμβούλιο Ειρήνης αρνήθηκε να κάνει άμεσα κάποιο σχόλιο για τις συνομιλίες στο Κάιρο.

Το Ισραήλ επιθυμεί η Χαμάς να παραδώσει πλήρως την εξουσία στη Γάζα και να αφοπλιστεί εντελώς. Η Χαμάς διέλυσε την ντε φάκτο κυβέρνηση της Γάζας τον περασμένο μήνα αλλά διατήρησε ένα προσωρινό σώμα για να συνεχίσει την παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους. Το Ισραήλ ελέγχει ουσιαστικά το 64%, σύμφωνα με εκτιμήσεις, της μικρής παράκτιας Λωρίδας της Γάζας, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τη διετή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς το 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Σχεδόν το σύνολο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας ζουν τώρα σε ένα κομμάτι γης στην ακτή, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

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