Έρευνα σε λείψανα Νεάντερταλ που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα σε σπήλαιο στη Γαλλία ενισχύει μια από τις κύριες επιστημονικές εξηγήσεις για την εξαφάνισή τους πριν από περίπου 40.000 χρόνια: ότι μπορεί να οφείλεται στον αντικοινωνικό τρόπο ζωής τους.

Οι ερευνητές, από τα Πανεπιστήμια της Τουλούζης και της Κοπεγχάγης, ανακάλυψαν λείψανα ενός αρσενικού Νεάντερταλ σε σπηλιά στη νότια Γαλλία, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας από τους τελευταίους Νεάντερταλ που έζησαν: το γονιδίωμα αυτό είναι μόλις το πέμπτο του είδους που βρέθηκε στη δυτική Ευρώπη με ηλικία κάτω των 50.000 ετών.

Μελετώντας και άλλους Νεάντερταλ που έχουν βρεθεί, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι Νεάντερταλ ήταν στην πραγματικότητα διαφορετικοί πληθυσμοί που ανέπτυξαν μόνο σπάνιες ανταλλαγές μεταξύ τους.

Πολλαπλές απομονωμένες κοινότητες μπορεί να υπήρχαν στη δυτική Ευρώπη μέχρι τον αφανισμό τους.

«Όταν εξετάζουμε αυτά τα γονιδιώματα των Νεάντερταλ, βλέπουμε ότι είναι αρκετά ενδογαμικοί και επομένως δεν έχουν μεγάλη γενετική ποικιλομορφία. Ζούσαν σε μικρές ομάδες για πολλές γενιές. Γνωρίζουμε ότι η ενδογαμία μειώνει τη γενετική ποικιλομορφία σε έναν πληθυσμό, γεγονός που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την ικανότητά τους να επιβιώνουν μακροπρόθεσμα», εξηγεί ένας από τους ερευνητές, ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Μάρτιν Σίκορα.

Αντίθετα, σε σύγκριση με τους Νεάντερταλ, οι πρώιμοι σύγχρονοι άνθρωποι ήταν πιο πιθανό να συνδεθούν με άλλες ομάδες, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για την επιβίωση.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Cell Genomics».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

