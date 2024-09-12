Πρώην πράκτορας της CIA, της κυριότερης υπηρεσίας κατασκοπείας των ΗΠΑ, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει δέκα χρόνια κάθειρξης για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Κίνας, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Αλεξάντερ Γιακ Τσινγκ Μα (Alexander Yuk Ching Ma), 71 ετών, ομολόγησε τον Μάιο την ενοχή του στην κατηγορία περί συμμετοχής σε «συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση και την παράδοση πληροφοριών σχετιζόμενων με την (αμερικανική) εθνική άμυνα» στην Κίνα.

Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2020, αφού παραδέχθηκε σε μυστικό πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) πως διευκόλυνε την παράδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών στις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας, διευκρίνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πώς τον «τσάκωσε» το FBI

Ο Μα εργάστηκε στη CIA από το 1982 ως το 1989, όπως και μέλος της οικογένειάς του από το 1967 ως το 1983.

Σύμφωνα με δικόγραφα, τον προσέγγισαν το 2001 οι κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας, που του ζήτησαν συνάντηση με το συγγενικό του πρόσωπο — το τελευταίο έκτοτε έχει αποβιώσει.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης σε ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ, και οι δυο έδωσαν απόρρητες πληροφορίες, με αντάλλαγμα 50.000 δολάρια σε μετρητά.

Το 2003, ο Μα υπέβαλε αίτηση για να αναλάβει θέση μεταφραστή στο γραφείο του FBI στη Χαβάη, όπου κατοικούσε τότε.

Το FBI, «ενήμερο για τις σχέσεις του κ. Μα με την κινεζική κατασκοπεία», τον προσέλαβε για να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητές του· τον απασχολούσε σε θέση μερικής απασχόλησης από τον Αύγουστο του 2004 ως τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

