Θανάσης Γκαβός

Με μελανά χρώματα περιγράφει τις συνθήκες λειτουργίας του εθνικού συστήματος υγείας NHS στη Βρετανία η πολυαναμενόμενη ανεξάρτητη έκθεση από τον λόρδο Ντάρζι, που δημοσιοποιείται σήμερα.

Το ανεξάρτητο μέλος της Βουλής των Λόρδων, χειρουργός με πάνω από τρεις δεκαετίες πείρας στο NHS και πρώην υφυπουργός Υγείας, έλαβε την εντολή από τη νέα κυβέρνηση να εξετάσει τα προβλήματα στη δημόσια υγεία.

Στην έκθεση αποφαίνεται πως πλέον το NHS είναι «σε κρίσιμη κατάσταση», η οποία ίσως απαιτεί έως και οκτώ χρόνια δράσεων για να διορθωθεί.

Μεταξύ άλλων διαπιστώνει πως το σύστημα δημόσιας υγείας πασχίζει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών μετά από την πανδημία, χάνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς την παροχή περίθαλψης στους καρκινοπαθείς, στην εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών και στην παροχή νοσοκομειακών θεραπειών. Μάλιστα ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα οδηγεί σε 14.000 αποτρέψιμους θανάτους ετησίως.

Αυτό έχει οδηγήσει σε άσχημα ποσοστά επιβίωσης για τους καρκινοπαθείς και τους καρδιοπαθείς, αλλά και σε εκτόξευση των χρόνων αναμονής για επεμβάσεις σε νοσοκομεία και για την εξυπηρέτηση ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σημειώνεται ότι το σύστημα είχε αρχίσει να εξασθενεί ως αποτέλεσμα της λιτότητας της κυβέρνησης συνασπισμού του 2010 υπό τον Ντέιβιντ Κάμερον, με περικοπές στη χρηματοδότηση για κτίρια και εξοπλισμό.

Η σημερινή κατάσταση του NHS με τα αυξημένα επίπεδα ασθενών των οποίων η θεραπεία εκκρεμεί δημιουργεί μάλιστα κίνδυνο για την οικονομική ευημερία, καθώς υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια πολίτες που αδυνατούν να εργαστούν λόγω κακής υγείας.

Η έκθεση σημειώνει ότι το προσωπικό του NHS έχει αυξηθεί κατά 17% από το 2019 και μετά, αλλά «η απελπιστική έλλειψη κεφαλαίου δεν επιτρέπει να στα νοσοκομεία να είναι παραγωγικά». Πάντως ο λόρδος Ντάρζι τονίζει ότι το σύστημα υγείας είναι γεμάτο με προσωπικό που έχει «πάθος και αποφασιστικότητα» να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

«Αν και έχω εργαστεί στο NHS επί περισσότερο από 30 χρόνια, έχω υποστεί σοκ από αυτά που διαπίστωσα κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, όχι μόνο για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και για την κατάσταση της υγείας του έθνους», σχολίασε ο λόρδος Ντάρζι.

Στην έκθεση θα απαντήσει εκ βαρυσήμαντη ομιλία ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναμένεται να προειδοποιήσει πως το NHS «πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή θα πεθάνει».

Θα ρίξει την ευθύνη στις κυβερνήσεις των Συντηρητικών και θα επισημάνει τρεις άξονες μεταρρύθμισης: την ψηφιοποίηση του NHS, τη μετατόπιση έμφασης από την παροχή περίθαλψης στα νοσοκομεία στην τοπική κοινωνία με τις υπηρεσίες πρόνοιας και την επικέντρωση στην πρόληψη ασθενειών.

