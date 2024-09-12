Με την κατηγορία της εκούσιας (από πρόθεση) ανθρωποκτονίας διώκεται μία 65χρονη Ιταλίδα επιχειρηματίας, η οποία συνελήφθη την Κυριακή το βράδυ στο Viareggio για τη δολοφονία ενός 47χρονου μετανάστη.

Η Cinzia Dal Pino - ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιου ξενοδοχείου - παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό της, ένα λευκό SUV, τον Said Malkoum, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα της είχε αρπάξει την τσάντα.

«Με απείλησε, "άφησέ τη αλλιώς θα σε σκοτώσω", μου φώναξε, λίγο πριν τρέξει μακριά. Νόμιζα ότι είχε μαχαίρι. Τι έπρεπε να κάνω;" δήλωσε η 67χρονη Ιταλίδα στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν. Στο σημείο όμως και πάνω στη σορό του 47χρονου δε βρέθηκε κανένα μαχαίρι.

«40 δευτερόλεπτα καθαρής τρέλας»

Η αστυνομία είδε τις εικόνες από κάμερα ασφαλείας, «40 δευτερόλεπτα καθαρής τρέλας», συμφωνά με την Il Messaggero.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα το SUV να οδηγεί στη Via Coppino, να στρίβει προς το πεζοδρόμιο και να συνθλίβει έναν άνδρα που περνάει δίπλα στο παράθυρο ενός καταστήματος με είδη ψαρέματος.

Μετά το πρώτο χτύπημα, το SUV κάνει όπισθεν και μετά οδηγεί ξανά προς τα εμπρός για να περάσει πάνω από τη σορό του άνδρα.

Στη συνέχεια η Cinzia Dal Pino ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω, σκύβει να πάρει την τσάντα της, επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται με ταχύτητα.

Περαστικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν τον μετανάστη - πιθανότατα από το Μαρόκο ή την Αλγερία - αλλά ήταν τόσο άσχημα χτυπημένος, που εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τη RAI, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τη γυναίκα από την πινακίδα του αυτοκινήτου.

Το επεισόδιο έχει πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις στα social media, με κάποιους να δικαιολογούν την επιχειρηματία και να κάνουν λόγο για «αυτοάμυνα από απόγνωση» και άλλους να υπογραμμίζουν ότι «δεν είναι ούτε νόμιμη άμυνα, ούτε ευγένεια».

«Μα τι είδους τέρατα μας έκαναν να γίνουμε;« σχολιάζει ένας χρήστης του Χ.

Η εισαγγελία έχει διατάξει λεπτομερή έρευνα για τα γεγονότα, ενώ η ίδια η γυναίκα παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

