Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι Shahid Rajaee στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 516, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκίνησε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο Ομάν, αν και η αιτία της έκρηξης δεν ήταν σαφής.

🇮🇷 A powerful explosion has rocked Shahid Rajaee port in Bandar Abbas, southern Iran.



Residents reported the blast shook the ground and was audible in nearby towns. The cause and any casualties remain unclear.



Hormozgan province’s crisis management chief said, "A strong… pic.twitter.com/2UwPy42aOZ — The Global Beacon (@globalbeaconn) April 26, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε σε ένα μεγάλο λιμάνι στο νότιο τμήμα της χώρας, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης, αν και δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για την αιτία της καταστροφής.

«Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αποβάθρα στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε στην τηλεόραση ο τοπικός αξιωματούχος της λιμενικής αρχής Εσμαήλ Μαλεκιζάντεχ.

Αυτό το σημαντικό για το εμπόριο λιμάνι βρίσκεται περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία βλέπει στα Στενά του Ορμούζ και σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.

Περισσότερο από το 70% των εμπορευμάτων του Ιράν διέρχονται από αυτό το λιμάνι, το οποίο συνορεύει με τα Στενά του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Το περιστατικό προκλήθηκε από την έκρηξη αρκετών εμπορευματοκιβωτίων που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή της αποβάθρας του λιμανιού Σαχίντ Ρατζάι», δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης Μεχράντ Χασανζαντέχ στην κρατική τηλεόραση.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από το λιμάνι.

Ένα άλλο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δείχνει μια έκρηξη σε ένα υπόστεγο που προκαλεί ένα πυκνό σύννεφο καπνού και σκόνης.

Η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα περισσότερα κτίρια του λιμανιού υπέστησαν σοβαρές ζημιές», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο αριθμός των εργαζομένων που ήταν παρόντες τη στιγμή της έκρηξης δεν είναι άμεσα γνωστός.

Το Σάββατο είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ιράν.

Η εθνική εταιρεία διανομής πετρελαίου δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις πετρελαίου δεν υπέστησαν ζημιές και λειτουργούν κανονικά.

Εκρήξεις αυτού του μεγέθους είναι σπάνιες στο Ιράν, αλλά η χώρα έχει βιώσει θανατηφόρα περιστατικά τους τελευταίους μήνες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια έκρηξη σε ανθρακωρυχείο άφησε πίσω της περισσότερους από 50 νεκρούς.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρεφ διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του περιστατικού και η έκταση των ζημιών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

