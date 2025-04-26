Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν, σήμερα, Σάββατο στο Ομάν τον 3ο ο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ συναντώνται στην πρωτεύουσα του σουλτανάτου, το Μουσκάτ.

Την Πέμπτη, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Γουίτκοφ στις συνομιλίες.

Των διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο, οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα, ηγείται ο Μάικλ Άντον, ο διευθυντής πολιτικού σχεδιασμού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων που είχαν στη Ρώμη το περασμένο σαββατοκύριακο, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Εξάλλου η σύνοδος της 19ης Απριλίου χαρακτηρίστηκε «καλή» και από τις δύο πλευρές. «Για να προοδεύσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει η άλλη πλευρά να δείξει καλή θέληση, σοβαρότητα και ρεαλισμό», δήλωσε χθες, Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.