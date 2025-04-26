Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Στις θέσεις των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Μάλιστα, όπως μετέδωσε το AFP, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετήθηκαν δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτωρ Όρμπαν, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Βασιλιάς Φίλιππος με την βασίλισσα Ματθίλδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ο Δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι και η Δούκισσα Μαρία Τερέζα.
Δείτε gallery με τις εμφανίσεις των ηγετών:
Ποιοι απέτισαν φόρο τιμής στον Πάπα
Ύστατο φόρο τιμής απέτισαν στον Πάπα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
US President Donald J. Trump and First Lady Melania pray for a few moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica, before the funeral this morning. pic.twitter.com/Yp1x5e7E9e— Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025
Emmanuel Macron, President of France and Co-Prince of Andorra, praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/bX8nsCZHPT— Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025
His Majesty The King of Spain, Felipe VI praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/nB06FEjLCk— Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025
