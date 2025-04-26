Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στις θέσεις των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το AFP, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετήθηκαν δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Ντόναλντ Τραμπ - Μελάνια Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα

Ο Τζο Μπάιντεν

Ο Εμανουέλ Μακρόν με την σύζυγό του Μπριζίτ

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτωρ Όρμπαν, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Βασιλιάς Φίλιππος με την βασίλισσα Ματθίλδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ο Δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι και η Δούκισσα Μαρία Τερέζα.

Ποιοι απέτισαν φόρο τιμής στον Πάπα

Ύστατο φόρο τιμής απέτισαν στον Πάπα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

US President Donald J. Trump and First Lady Melania pray for a few moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica, before the funeral this morning. pic.twitter.com/Yp1x5e7E9e — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

Emmanuel Macron, President of France and Co-Prince of Andorra, praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/bX8nsCZHPT — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

His Majesty The King of Spain, Felipe VI praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/nB06FEjLCk — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

