Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ηγέτες που έδωσαν το παρών στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου - Ποιοι εισήλθαν στη Βασιλική - Δείτε εικόνες

Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στη Ρώμη για το τελευταίο αντίο στον Πάπα - Ποιοι εισήλθαν στη Βασιλική για να αποτίσουν φόρο τιμής - Δείτε εικόνες και βίντεο 

Οι ηγέτες στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στις θέσεις των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το AFP, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετήθηκαν δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Τραμπ - Μελάνια

Ντόναλντ Τραμπ - Μελάνια Τραμπ

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα

Ο Τζο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν

Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν με την σύζυγό του Μπριζίτ

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτωρ Όρμπαν, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Βασιλιάς Φίλιππος με την βασίλισσα Ματθίλδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ο Δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι και η Δούκισσα Μαρία Τερέζα. 

Δείτε gallery με τις εμφανίσεις των ηγετών: 

Ποιοι απέτισαν φόρο τιμής στον Πάπα 

Ύστατο φόρο τιμής απέτισαν στον Πάπα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Κηδεία ηγέτες Βατικανό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark