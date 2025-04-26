Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετήθηκαν δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με αφορμή την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, μετέδωσε το AFP.

Καμία διμερής συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει εκ των προτέρων επιβεβαιωθεί στο περιθώριο της κηδείας του ποντίφικα που τελείται σήμερα στο Βατικανό, ενώ η ΕΕ έχει κάνει πολλές προτάσεις για τη μείωση των τελωνειακών δασμών που επιβλήθηκαν στις αρχές Απριλίου από την Ουάσινγκτον.

